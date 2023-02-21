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Сегодня, 10:30

Диетолог Соломатина рассказала о самом полезном десерте для женщин

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/topntp26

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что женщине для счастья обязательно нужно получать удовольствие, в том числе и от еды. Но важно помнить и об определенных ограничениях по калорийности, углеводам и жирам. Поэтому даже сладости должны быть полезными. «Лучшим десертом для женского организма можно считать банан или банан с черным шоколадом», — пояснила специалист. В них содержится триптофан, который способствует выработке «гормона радости» серотонина. Именно этим обусловлено свойство банана, а также шоколада, успокаивать и улучшать настроение.

Банан богат магнием и калием, которые нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы, благодаря чему уходит отечность. «Очень часто женщины начинают паниковать, увидев с утра припухлости под глазами, поняв, что невозможно надеть или снять кольцо, или что брюки не застегиваются, и садятся на диету. Но иногда это всего лишь задержка жидкости в организме», — рассказала Елена Соломатина. По ее словам, калий поможет нормализовать выведение лишней жидкости и избавит от отеков.

Также банан хорошо обволакивает слизистую желудка, поэтому его можно использовать как энергетический перекус. «Лучше обойтись бананом в черном шоколаде с корицей и орешками, чем какой-нибудь булочкой со сладким чаем или конфетами. Ведь женщины падки именно на такие перекусы», — резюмировала Елена Соломатина.

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