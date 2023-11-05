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Сегодня, 20:45

Диетолог рассказал, чем опасна банановая диета

Мария Маковей
Автор
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Порезанные бананы
Фото Hazal Ak/istockphoto.com

О пользе банановой диеты ходят настоящие легенды. Ее прописывают людям с ожирением, язвой, гастритом, гипогликемией, болезнями почек и печени. Однако диетолог Рустем Садыков считает фруктовую диету опасной и никому ее не рекомендует, пишет «СЭ».

По его словам, бананы — это не наш продукт, к нему организм русского человека не адаптирован. У многих бананы вызывают скрытые воспаления.

Кроме того, на банановой диете запрещается сидеть людям с сахарным диабетом, так как в фрукте содержится много сахарозы.

«Банановая диета не рекомендуется людям с ожирением, потому что оно связано с инсулинорезистентностью. Бананы содержат много сахаров, они сильно повышают уровень глюкозы в крови, что противопоказано при инсулинорезистентности. Не рекомендую диету и при заболеваниях печени», — объясняет врач.

Кроме того, нельзя худеть с помощью бананов и людям после инсульта и инфаркта.

«Противопоказана диета и пациентам с варикозным расширением вен, вздутием живота, расстройством пищеварения и повышенным газообразованием», — добавил эксперт.

Ранее «СЭ» рассказывал, что будет с организмом, если есть бананы каждый день.

Диеты
Польза и вред
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