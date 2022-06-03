Банановая диета: меню и результаты

Главное о популярной диете среди женщин.

Банановая диета востребована среди женщин. Она помогает в короткий срок добиться видимых результатов. Длится такая диета от трех до семи дней. Расскажем подробнее о ее особенностях.

Польза банановой диеты

Неизвестно, кто именно стал автором банановой диеты. Одни считают, что ее придумал британский диетолог Джейн Гриффин. Другие отмечают, что создал ее японец Хитоси Ватанабе, который вместе с женой фармацевтом тщательно изучал медицину. Ему на личном опыте удалось сбросить 17 килограммов, употребляя в основном одни бананы.

Главный плюс в том, что во время такой диеты не ощущается чувство голода. Помимо этого, она помогает вывести токсины из организма, нормализовать работу кишечника и улучшает состояние кожи. Банановую диету прописывают людям с ожирением, язвой, гипогликемией, гастритом, болезнями почек и печени, проблемами с кровообращением и заболеваниями желчевыводящих путей.

Особенно ценится банан за наличие большого количества калия, который помогает активно вывести жидкость из нашего организма, нормализовать давление, улучшает снабжение головного мозга кислородом и работу сердца. Помимо этого, бананы поддерживают секрецию в желудке и способствуют обновлению стенок эпителия.

Есть бананы полезно людям с проблемами ЖКТ и кишечника, а также склонным к отекам. Сырой банан можно есть даже пациентам с язвой желудка.

Банановая диета пользуется особой популярностью у женщин. Фото Global Look Press

Противопоказания банановой диеты

Сидеть на банановой диете запрещается диабетикам, потому что этот фрукт содержит большое количество сахарозы. Не рекомендуется худеть таким образом людям после инсульта и инфаркта.

Противопоказана она и пациентам с варикозным расширением вен, вздутием живота, расстройством пищеварения и повышенным газообразованием.

Виды банановой диеты

Помните, что перед началом любой диеты важно сделать разгрузочный день без жирной, жареной и копченой пищи. Употребляйте больше воды. Таким образом вы поможете своему организму легче воспринять диету. Если вы готовы, то вот вам несколько вариантов банановой диеты.

Щадящая банановая диета

Шесть раз в сутки следует употреблять по полкилограмма бананов, пить чай или воду. За три часа до сна старайтесь не есть ничего. Длится такая диета от трех дней до недели. В день вы получите примерно 1300 калорий, что будет достаточно для организма. Если диета длится больше четырех дней, то добавляйте в свой рацион вареные яйца, обезжиренный творог и сыр, чтобы восполнить дефицит белка.

Строгая банановая диета

В день разрешается употреблять не больше четырех бананов при обильном питье минеральной воды. Как правило, длится она не более трех дней, в течение которых можно скинуть от четырех до пяти килограммов.

На банановой диете за неделю можно скинуть до пяти килограммов. Фото Global Look Press

Молочно-банановая диета

Такая диета похожа на строгую банановую, где съедают четыре фрукта, но при этом допускается литр обезжиренного молока. Также его можно заменить питьевым йогуртом. На такой диете разрешается сидеть до десяти дней. Скинуть можно до четырех килограммов.

Если вам нужно прийти в форму максимально быстро, то в течение трех — пяти дней стоит употреблять по три банана и выпивать по три стакана нежирного молока или йогурта.

Кефирно-банановая

Немногие люди пьют молоко, поэтому его можно заменить на кефир. В сутки употребляйте по три фрукта (лучше разделить на 6 порций) и по 250 мл однопроцентного кефира. Можно даже взбить банан и кефир, сделав смузи, или просто приготовить фруктовый салат. Пить нужно воду и зеленый чай. Такая диета поможет сбросить до пяти лишних килограммов.

Есть более щадящий вариант. В таком случае помимо бананов и кефира разрешается есть кашу, приготовленную на воде без сахара и масла, а также нежирное отварное мясо.

Выход из диеты

Не стоит резко начинать употреблять все подряд после диеты. Так вы быстро вернете ушедшие килограммы и нанесете стресс организму и желудку. Важно правильно выходить из диеты. Стоит начать питаться дробно.

Ешьте вареное, а не жареное. Добавьте в свой рацион злаковые, фрукты и овощи. Пейте больше жидкости. Старайтесь сразу же не накидываться на вредное: исключите фастфуд, сладости и мучное. Вводите в свой рацион тяжелые продукты постепенно и в небольшом количестве.

Проводите больше времени на свежем воздухе, гуляйте и двигайтесь. Диеты не так эффективны без физической активности. Важен также и полноценный сон. Таким образом вы останетесь в хорошей форме и не вернете потерянные килограммы.

Рецепты

Банановый смузи

Очистите один или два банана, нарежьте их небольшими кусочками и положите в блендер. Туда же влейте охлажденный низкокалорийный кефир. Взбейте все до однородного состояния. Можно для вкуса добавить мяту.

Если вы сидите не на строгой диете, то можно добавить немного меда.

Банановое мороженое

Вам понадобится два банана и 100 миллилитров миндального или низкокалорийного молока. Очистите и нарежьте кружочками и заморозьте их ненадолго. После достаньте их из морозилки и отправьте в блендер. Туда же влейте молоко. Взбейте до однородного состояния. Можно добавить орехи. Разлейте по формам и отправьте в морозилку. После заморозки их можно употреблять!

Банановое парфе

Для этого рецепта вам нужно взять два-три банана, творог (300 граммов), сметану (1/2 стакана) и корицу (1 чайная ложка). Очищенные бананы, творог и сметану взбейте блендером до однородной массы. Добавьте корицу, перемешайте и разлейте по формочкам. Затем заморозьте их.

Ласси с бананом

Прохладный и питательный напиток утолит голод и жажду. Для этого рецепта вам понадобится один банан, обезжиренный йогурт (200 граммов), вода (50 граммов), мускатный орех, мед (по желанию), лед. Измельчите банан в блендере, добавив туда йогурт, воду и щепотку мускатного ореха. Смесь разлить в стаканы и подавать со льдом.