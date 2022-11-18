Что будет, если есть бананы каждый день

Фрукты, хоть и полезны, могут нанести вред вашему организму.

Нутрициолог Лидия Квашнина объяснила, сколько бананов можно съесть без ущерба для здоровья за один раз и стоит ли употреблять эти фрукты ежедневно.

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Зачем есть бананы

На это есть много причин:

они остаются одними из самых дешевых фруктов (по крайней мере, в магазинах центральных регионов России);

«закрывают» потребность в сладком, что может быть важно для тех, кто пытается похудеть, а также для тех, кто придерживается поста;

имеют высокую питательность, что позволяет использовать их в качестве перекуса. В отличие от яблок, бананы не провоцируют взлет аппетита. Однако длительная банановая монодиета вредна для здоровья.

содержат калий, магний — минералы, полезные для сердца и сосудов;

служат источником витамина В6 и витамина С;

являются источником клетчатки;

имеют в составе пектин — вещество, способствующее нормализации уровня холестерина;

обладают противораковым, противовоспалительным и антибактериальным эффектом;

содержат антиоксиданты, за счет чего улучшают состояние центральной нервной системы.

Чем вредны бананы

Однако эти фрукты, как и множество других, имеют противопоказания.

Сахарный диабет

Бананы, особенно спелые, содержат много сахарозы и глюкозы, поэтому больным, вынужденным следить за уровнем сахара в крови, нельзя есть эти фрукты в больших количествах.

Ожирение

За счет большого количества сахаров фрукты имеют высокую калорийность. Этот фактор необходимо учитывать, включая бананы в свой рацион, особенно при наличии лечебной диеты.

Варикозное расширение вен, тромбофлебит

Бананы имеют мочегонный эффект. Повышенное мочевыделение может привести к сгущению крови, которое, в свою очередь, увеличивает риск тромбоза.

Инсульт, инфаркт, ишемическая болезнь сердца

Несмотря на пользу для сердца минералов, содержащихся в бананах, эти фрукты повышают вязкость крови. Поэтому лучше не есть бананы сразу после инфаркта, инсульта — до тех пор, пока организм не восстановится, подчеркивает Лидия Квашнина.

Индивидуальная непереносимость

У здоровых людей бананы могут вызывать индивидуальную непереносимость, которая может проявляться:

— проблемами со стороны ЖКТ: это вызвано тем, что сахар, содержащийся в бананах, способен приводить к брожению, метеоризму и вздутию живота;

- аллергией, крапивницей.

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Можно ли есть бананы каждый день?

Даже тем, у кого нет проблем со здоровьем или индивидуальной непереносимости, не стоит поглощать бананы бесконтрольно. Это связано с высоким содержанием в них крахмала и фруктозы. Фруктоза имеет хорошую репутацию у адептов правильного питания: считается, что она гораздо полезнее обычного сахара. Но в действительности злоупотреблять ею нельзя. Норма фруктозы — всего 30-50 г в день. Если превышать эту норму, тем более систематически, есть риск нажить жировой неалкогольный гепатоз печени. Таким образом, возможна «передозировка» скорее фруктозой, чем непосредственно бананами.

Здоровые люди, имеющие вдобавок хороший метаболизм и худощавую фигуру, могут есть бананы ежедневно. Но даже им не рекомендуется употреблять больше двух фруктов, причем небольших по размеру. Тем же, у кого есть лишний вес или проблемы со здоровьем, слишком частое присутствие бананов в рационе способно принести скорее вред.

В среднем достаточно есть бананы два-три раза в неделю.