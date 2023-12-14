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Диетолог объяснила, как быстро похудеть к Новому году
Питание и еда

Сегодня, 18:05

1 мин.

Диетолог объяснила, как быстро похудеть к Новому году

Мария Маковей
Автор
Девушка показывает результаты похудения
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
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Врач-диетолог Татьяна Мещерякова уверяет, что до Нового года можно успеть сбросить 2-3 кг. Главное — правильно худеть, без экстремальных диет и голоданий. Об этом она сообщила «Известиям».

Как утверждает эксперт, самый простой и быстрый способ скинуть ненавистные килограммы — убрать из рациона простые углеводы: все виды хлеба, сладости, конфеты, торты, выпечку, блины, изделия из муки высшего сорта и пр.

«Стоит сократить количество жиров в меню, особенно если они присутствуют в избыточном количестве. Исключите жирное мясо (свинину, утку, баранину), сало, жирные виды сметаны и даже сливочное масло в большом количестве (не более 5 г в день)», — добавила диетолог.

Также Мещерякова порекомендовала пить больше теплой или горячей воды, не менее 1,5-2 литра в день. Это благоприятно сказывается на пищеварении и метаболизме.

«2 литра воды в день позволят снизить суточную калорийность на 20-25% от базовой потребности», — объяснила врач.

Кроме того, быстро скинуть вес помогут разгрузочные дни, которые необходимо устраивать раз в неделю. Это могут быть дни на овощных супах, кефире или соках, фруктами лучше не увлекаться, они способны спровоцировать нежелательные реакции со стороны ЖКТ.

Специалист добавила, что к быстрому похудению стоит подходить с умом. Не нужно полностью отказываться от еды или принимать медикаменты. Изнурительные тренировки и жесткие ограничения в еде также не дадут результата.

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