Нутрициолог рассказала, чем творог полезен для женщин
В разговоре с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, почему женщинам стоит включить в рацион творог.
По ее словам, он очень богат кальцием, который необходим для здоровья кожи, волос и ногтей. Также его используют в диетическом питании и при лечении ожирения.
«Творог в умеренных количествах положительно сказывается на процессе формирования скелета у плода. Но беременной обязательно следует проконсультироваться с врачом», — объяснила эксперт.
Кроме того, нутрициолог добавила, что в кисломолочном продукте содержится железо, которое необходимо для нормальной работы репродуктивной системы женщины.
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