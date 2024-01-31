Нутрициолог рассказала, почему приготовленная куриная грудка получается сухой

Нутрициолог Екатерина Стасюк в беседе с «СЭ» рассказала, почему при приготовлении куриная грудка получается сухой.

По ее словам, все дело в жирах. Они не растворяются в воде и могут удерживать влагу в мясе, когда под воздействием высоких температур белок сворачивается и нарушает структуру мясных волокон.

Однако в курином мясе практически нет жиров. Поэтому при его приготовлении влага быстро уходит, мясо становится плотным, сухим и «резиновым».