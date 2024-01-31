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Нутрициолог рассказала, почему приготовленная куриная грудка получается сухой
Питание и еда

31 января, 18:45

0 мин.

Нутрициолог рассказала, почему приготовленная куриная грудка получается сухой

Мария Маковей
Автор
Куриная грудка со специями на столе.
Фото Wiktory/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк в беседе с «СЭ» рассказала, почему при приготовлении куриная грудка получается сухой.

По ее словам, все дело в жирах. Они не растворяются в воде и могут удерживать влагу в мясе, когда под воздействием высоких температур белок сворачивается и нарушает структуру мясных волокон.

Однако в курином мясе практически нет жиров. Поэтому при его приготовлении влага быстро уходит, мясо становится плотным, сухим и «резиновым».

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