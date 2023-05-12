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Сегодня, 14:15

Диетолог назвала продукты, от которых нельзя отказываться даже на диете

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Водоросли в тарелке.
Фото Freepik/timolina

Диетолог Наталья Витязева перечислила продукты, от которых нельзя отказываться даже на диете. К ним относятся яйца, чеснок, морские водоросли, печень и субпродукты. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Как отметила Наталья Витязева, яйца — один из самых питательных и полноценных продуктов. «Это хороший источник лучшего диетического холина — витамина В4. Без него печень, почки и мозг просто не смогут нормально работать», — предупредила специалист. Чеснок относится к природным антибиотикам, он укрепляет иммунитет, а также благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, давление и уровень холестерина в крови. Хотя бы раз в неделю диетолог порекомендовала включать в рацион субпродукты, а точнее — печень. Это лидер по содержанию железа, а витамина B12 в 100 граммах печени в 12 раз больше суточной нормы. Морские водоросли необходимы, чтобы защитить от дефицита йода. Для этого их достаточно есть хотя бы раз в неделю, подытожила Наталья Витязева.

Ранее мы рассказывали, чем полезна и вредна морская капуста.

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