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Сегодня, 16:45

Диетолог назвала пять продуктов, от которых нужно отказаться после 60 лет

Ольга Стрельникова
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Пожилая леди есть фастфуд.
Фото Freepik/freepik

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, что с годами метаболизм замедляется и поддерживать себя в форме пожилым людям гораздо сложнее. «Впрочем, если внимательно следить за образом жизни и питанием, то возрастные изменения можно свести к минимуму», — заявила специалист. Об этом сообщает издание «Кубанские новости».

По словам Марины Сорокиной, после 60 лет следует отказаться от некоторых продуктов. Это поможет сохранить не только фигуру, но и здоровье. Исключить из рациона придется переработанное мясо (пельмени, наггетсы, колбасные изделия и прочее), сладкую выпечку, жареные продукты, сладкую газировку и напитки с кофеином.

Ранее мы рассказывали, какие анализы следует регулярно сдавать после 50 лет.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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