Диетолог дал рекомендации, как употреблять меньше сахара

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов, рассказал «СЭ», как употреблять меньше сахара. «Первый и самый главный способ — отказаться от сахаросодержащих напитков. Лучший источник жидкости для организма — простая вода, а также чай и кофе без сахара, травяные настои. Фруктовые соки — не замена сладкой газировке», — пояснил специалист. По его словам, в сравнении с цельными фруктами в них значительно повышено содержание сахара на тот же объем и полностью отсутствует полезная клетчатка. Поэтому по классификации Всемирной организации здравоохранения фруктовые соки относятся к источникам свободного сахара.

Также Алексей Кабанов порекомендовал внимательно читать состав продуктов. В большом количестве сахар содержится в холодном чае, энергетиках, спортивных напитках, ароматизированных молочных йогуртах. Иногда производители пытаются даже скрыть истинное содержание сахара в напитках. «Обращайте внимание на такие наименования, как сироп, концентрат фруктового сока, тростниковый сироп, фруктоза, кленовый сироп, декстроза — все это источники добавленного сахара. Однако очень часто информация скрыта от потребителя или напечатана слишком мелким шрифтом», — предупредил диетолог.

Алексей Кабанов отметил, что важно переосмыслить свое отношение к продуктам и напиткам с сахаром, а именно: выбирать воду, натуральные йогурты без сахара и фрукты вместо сладких напитков и других источников добавленных сахаров.

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