Врачи перечислили неожиданные полезные свойства шаурмы

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Кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» заявили, что шаурма снижает риск развития простаты, инфаркта, инсульта и диабета.

По словам экспертов, ингредиенты, из которых состоит блюдо, обладают множеством полезных свойств. Так Гандельман отметил, что томатная паста содержит ликопин — вещество, предупреждающее развития рака простаты.

«У мужчин, которые едят много ликопина, то есть томатной пасты, то есть шаурмы, рака предстательной железы не будет», — отметил медик.

Также кардиолог добавил, что томатная паста снижает риск инфаркта и инсульта. А в мучных лепешках есть марганец, который уменьшает шанс развития диабета.

Кроме того, иммунолог Продеус подчеркнул, что в 100 г шаурмы содержится всего лишь 170 ккал, но при условии добавления небольшого количества соуса.