Как мы решили подготовиться к «Гонке Героев»: первый опыт корреспондентов «СЭ»

«Стиль жизни» и «Лига Героев» решили организовать совместный челлендж и оправить трех смельчаков из редакции на забег с препятствиями. Нас ждут испытания на силу, ловкость и выносливость. А еще, безусловно, смелость. Финальная «Гонка Героев» пройдет в Москве 16 сентября. Именно на ней мы покажем все, чему научились за полтора месяца тренировок. А пока делимся первыми впечатлениями и очень смешным роликом, в котором у нас почти ничего не получается. Но это только пока!

Оставайтесь, чтобы следить за нашими успехами и провалами. Обещаем вернуться с новостями.

Как правило, с испытаниями на силу рук мальчики справляются лучше, чем девочки. А в «Гонке Героев» их немало, и именно об этом мы все переживали перед тренировкой.

Главной целью мы, конечно же, определили удовольствие, а не невероятную скорость прохождения дистанции. Так что начали работать в первую очередь с тем, чтобы «победить» хоть какие-то препятствия.

Свою первую тренировку мы сняли на видео. Надеемся, что потом из него получится отличное «до».

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