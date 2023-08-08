Как мы решили подготовиться к «Гонке Героев»: первый опыт корреспондентов «СЭ»
«Стиль жизни» и «Лига Героев» решили организовать совместный челлендж и оправить трех смельчаков из редакции на забег с препятствиями. Нас ждут испытания на силу, ловкость и выносливость. А еще, безусловно, смелость. Финальная «Гонка Героев» пройдет в Москве 16 сентября. Именно на ней мы покажем все, чему научились за полтора месяца тренировок. А пока делимся первыми впечатлениями и очень смешным роликом, в котором у нас почти ничего не получается. Но это только пока!
Оставайтесь, чтобы следить за нашими успехами и провалами. Обещаем вернуться с новостями.
Я решила проверить себя на «Гонке», потому что все эти испытания кажутся мне практически невыполнимыми, но очень интересными. Как минимум, такие тренировки — классный способ разнообразить рутину. Я люблю пробовать новое и каждый раз «влюбляюсь» в разные активности. Так было с гольфом, вейксерфингом, фитбоксингом и много чем ещё. Верю, что и с «Гонкой» случится тоже самое.
Как правило, с испытаниями на силу рук мальчики справляются лучше, чем девочки. А в «Гонке Героев» их немало, и именно об этом мы все переживали перед тренировкой.
Это для меня, в первую очередь, борьба с самим собой и своими слабостями. И только потом уже новые ощущения. Я не оценил бы свою физическую форму как прекрасную. Хотя периодически фристайлю с мячом, чуть увлекся йогой и балансирующими асанами и даже пошел в зал, чтобы немного подкачать руки.
Интересно, какие новые элементы с мячом я смогу освоить, пройдя эту гонку. И какими сильными станут мои руки.
Главной целью мы, конечно же, определили удовольствие, а не невероятную скорость прохождения дистанции. Так что начали работать в первую очередь с тем, чтобы «победить» хоть какие-то препятствия.
Когда-то давно в школе я вела достаточно активный образ жизни: больше 10 лет занималась танцами, ходила в акробатическую студию, играла в волейбольный секции. Потом, когда поступила в универ, было совсем не до тренировок. Периодически я пробовала вернуться к тем или иным занятиям, но войти в спортивную рутину у меня не получалось.
Иногда я занимаюсь спортом, но это не регулярно. Скорее для здоровья, нежели чем для спортивных результатов. Гонка — это интересный вызов себе, посмотреть, что получится сделать за время подготовки. Попробовать пройти хотя бы часть препятствий, даже несколько для меня уже будут личной победой.
Свою первую тренировку мы сняли на видео. Надеемся, что потом из него получится отличное «до».
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