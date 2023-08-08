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Сегодня, 14:00

Как мы решили подготовиться к «Гонке Героев»: первый опыт корреспондентов «СЭ»

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
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Корреспонденты СЭ.

«Стиль жизни» и «Лига Героев» решили организовать совместный челлендж и оправить трех смельчаков из редакции на забег с препятствиями. Нас ждут испытания на силу, ловкость и выносливость. А еще, безусловно, смелость. Финальная «Гонка Героев» пройдет в Москве 16 сентября. Именно на ней мы покажем все, чему научились за полтора месяца тренировок. А пока делимся первыми впечатлениями и очень смешным роликом, в котором у нас почти ничего не получается. Но это только пока!

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Оставайтесь, чтобы следить за нашими успехами и провалами. Обещаем вернуться с новостями.

Я решила проверить себя на «Гонке», потому что все эти испытания кажутся мне практически невыполнимыми, но очень интересными. Как минимум, такие тренировки — классный способ разнообразить рутину. Я люблю пробовать новое и каждый раз «влюбляюсь» в разные активности. Так было с гольфом, вейксерфингом, фитбоксингом и много чем ещё. Верю, что и с «Гонкой» случится тоже самое.
Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»

Как правило, с испытаниями на силу рук мальчики справляются лучше, чем девочки. А в «Гонке Героев» их немало, и именно об этом мы все переживали перед тренировкой.

Это для меня, в первую очередь, борьба с самим собой и своими слабостями. И только потом уже новые ощущения. Я не оценил бы свою физическую форму как прекрасную. Хотя периодически фристайлю с мячом, чуть увлекся йогой и балансирующими асанами и даже пошел в зал, чтобы немного подкачать руки.

Интересно, какие новые элементы с мячом я смогу освоить, пройдя эту гонку. И какими сильными станут мои руки.
Александр Чурилин
Ответственный секретарь

Главной целью мы, конечно же, определили удовольствие, а не невероятную скорость прохождения дистанции. Так что начали работать в первую очередь с тем, чтобы «победить» хоть какие-то препятствия.

Когда-то давно в школе я вела достаточно активный образ жизни: больше 10 лет занималась танцами, ходила в акробатическую студию, играла в волейбольный секции. Потом, когда поступила в универ, было совсем не до тренировок. Периодически я пробовала вернуться к тем или иным занятиям, но войти в спортивную рутину у меня не получалось.

Иногда я занимаюсь спортом, но это не регулярно. Скорее для здоровья, нежели чем для спортивных результатов. Гонка — это интересный вызов себе, посмотреть, что получится сделать за время подготовки. Попробовать пройти хотя бы часть препятствий, даже несколько для меня уже будут личной победой.
Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»

Свою первую тренировку мы сняли на видео. Надеемся, что потом из него получится отличное «до».

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

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