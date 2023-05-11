«Если ты организовал спортивное мероприятие, ты можешь организовать практически все». Ксения Шойгу — о любви к спорту и экстриму

Апрель традиционно считается стартом бегового сезона. Парки наполняются профессионалами и любителями, а организаторы массовых мероприятий выходят на финишную прямую в подготовке к гонкам с препятствиями, забегам, триатлону и не только.

О новом сезоне, перспективах любительского спорта и личной жизни мы поговорили с Ксенией Шойгу — президентом Федерации триатлона России и руководителем «Лиги героев», которая подарила нам «Гонку героев» и «ЗаБег.РФ».

Кроме карьерных успехов, Ксении удается поддерживать и свою физическую форму. Девушка сама активно тренируется и проходит испытания, хотя совсем недавно стала мамой.

— Ксения, как развивался ваш интерес к спорту? Он прививался вам с детства?

— Безусловно, с детства. И здесь не секрет, что мой отец достаточно много занимался спортом в своей юности. В нашей семье это очень широко пропагандируется с самого раннего возраста.

Если говорить про мою нынешнюю работу, то, конечно, все началось с моего личного вовлечения в спорт. Я как любитель выступала на многих стартах. Потом появилась «Гонка героев» — она очень долгое время была для меня якорным проектом, который я любила и развивала.

— А как сегодня спорт присутствует в вашей повседневной жизни?

— Очень плотно. Я тренируюсь практически каждый день, потому что не вижу для себя возможности не тренироваться. Для этого есть несколько причин. Во-первых, я достаточно энергична, если тренируюсь, и, напротив, становлюсь вялой и сонной, если мой день проходит без тренировок. Это повышает выносливость, концентрацию, улучшает настроение в любом случае. Во-вторых, надо поддерживать форму, так как очень странно быть сапожником без сапог, когда большая часть твоей жизни и рабочей деятельности связана со спортом, а ты не умещаешься на одном стуле.

Из личного архива

— Какая активность приносит вам больше всего удовольствия?

— Я очень люблю бегать. И не очень люблю плавать, но это уже детали.

— Каких принципов вы придерживаетесь в питании? У вас «зожный» рацион?

— В целом ничего особенного. Из меня не очень хороший «зожник», я честно могу признаться. Мне кажется, что во всем должен быть баланс. Я не могу сказать, что очень много ем, но стандартно стараюсь не есть по вечерам, всегда завтракать.

Завтракаю я обычно после тренировок. На мой взгляд, это полезнее, нежели до. Я просто лучше себя чувствую, если тренируюсь натощак. Если я с утра как-то плотно позавтракала, мне кажется, что меня прибивает к дорожке, к велосипеду, и я немного начинаю тонуть в бассейне.

— В 2021 году у вас родилась дочь. Как это повлияло на ваш ритм, распорядок дня? Долго возвращались в форму?

— Я достаточно быстро вернулась в свою форму. Не знаю, может быть, у кого-то какое-то другое мнение. (Смеется.) Но на распорядок дня это никак вообще не повлияло. Просто ты чуть меньше спишь, а так все то же самое.

У меня даже не было какого-то особого периода восстановления — я перестала тренироваться где-то за пять дней до того, как родила дочку, и начала уже через 10 дней после. Поэтому сложно сказать, что это как-то сильно отличалось от моего нормального графика. Я никак не восстанавливалась, потому что в целом достаточно неплохо себя чувствовала. И, наверное, кому-то это надо, но прежде всего всегда нужно слушать рекомендации врачей. Собственно, у них я и спрашивала совета на тему того, что мне можно, а что нельзя.

Из личного архива

— Где найти мотивацию для тренировок людям, которые так же, как вы, находятся в плотном графике?

— Сначала необходимо просто начать. Хотя бы два-три дня попробовать и понять, как вы себя чувствуете в этом процессе. После этого я искренне советую поучаствовать в каком-то мероприятии (необязательно в нашем), чтобы получить первую медаль.

Это дает большую мотивацию, хотя на первый взгляд это не кажется очевидным. Для меня это сработало. Первым мероприятием, в котором я участвовала, был «Красочный забег» на 5 км. Я никогда его не забуду — это очень яркие впечатления, очень позитивное воспоминание. Для меня было значимо получить медаль, и дальше это меня долго мотивировало. Я знаю большое количество людей, которые начали активно тренироваться и вовлекаться в любительский спорт именно после первого старта.

— С вашей профессиональной точки зрения, как изменилась спортивная сфера за последние, скажем, 15 лет?

— Мне кажется, что существует тренд на то, чтобы все больше и больше людей обращали внимание на здоровый образ жизни и занимались спортом на регулярной основе. Поэтому каждый год мы видим достаточно большой прирост и вовлечение в любительский спорт.

Одним из ключевых, важных стимулов, как бы это ни казалось странным, стало проведение стартов и любых других мероприятий спортивного характера в регионах. Если в регионе появляется забег, заезд, заплыв или какая-то гонка на лыжах, то буквально через два-три года мы видим значительное увеличение участников относительно дебютного года. А следовательно, растет количество тренирующихся в промежутке между стартами и участвующих в локальной спортивной жизни.

— Проект «Гонка героев» находится на стыке спорта и экстрима. Как вы к нему пришли, как зародилась идея?

— Изначально мы начинали этот проект с двумя партнерами. Одному из них пришла в голову эта идея, потому что он бегал утром по лесу, перелезал через какие-то бревна и разные препятствия и получал от этого огромное удовольствие. Он нам сказал: «Мне кажется, что это очень интересно — преодолевать препятствия во время бега». Мы быстро, на коленке, собрали первую трассу. Это было в сентябре, было уже достаточно прохладно, но участвовали 400 человек.

Мероприятие задумывалось таким камерным, для очень узкого круга желающих. Не было идеи повторять или превращать этот старт в какое-то большое направление. Но в мае начали поступать заявки: «Когда следующее мероприятие? Когда гонка?» И стало очевидно, что спрос есть.

Тогда мы поняли, что надо расти дальше именно в эту сторону. У коллег была большая загрузка, они занимались совсем другими вещами, поэтому я подхватила проект и стала заниматься этим всецело.

Из личного архива

— Какова ваша роль в проекте сейчас?

— Сейчас я бессменный руководитель на протяжении уже восьми лет. Я курирую всю команду и, соответственно, отвечаю за все старты, которые проводит «Лига героев».

Это мое детище. Даже не потому, что я занималась этим видом спорта и мне нравилось как участнику, а потому что я видела огромное количество людей, которым это доставляло удовольствие. Мне кажется, что это правильное направление. Стоит почитать комментарии или посмотреть на людей на финише — и становится очевидно, что из небольшого мероприятия это переросло в огромное движение, которое с каждым годом пополняется новыми участниками.

— Изменилось ли что-то по сравнению с первоначальной концепцией?

— В гонке практически ничего не поменялось. Да, ежегодно появляются какие-то новые препятствия, которыми мы стараемся удивить своих участников. Но, говоря про общий концепт, наверное, не надо делать что-то иначе, если у тебя хорошо получается делать то, что ты уже делаешь. Мы придерживаемся именно такой стратегии.

Однако мы активно развиваем «Лигу героев», которая как бренд, выросший из «Гонки героев», сейчас устраивает мероприятия по абсолютно разным направлениям спорта и успешно их масштабирует. Таких направлений в работе у команды сейчас около 20, чему мы очень рады. Я думаю, что мы в этом плане будем расти и дальше.

— Какие проекты появились у «Лиги героев» за это время?

— Появился «ЗаБег.РФ». Это самый большой в мире марафон с единым стартом. В прошлом году он проходил во всех субъектах Российской Федерации, и в этом году он будет проходить во всех регионах, плюс несколько стран, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Я думаю, что порядка пяти стран тоже примут участие и будут отмечать с нами Всемирный день бегуна (1 июня). К этой дате мы хотим приурочить старт для того, чтобы сделать мероприятие не только всероссийским, но и международным.

— «ЗаБег.РФ» — самый масштабный старт в России. Чем он отличается от других беговых мероприятий?

— Во-первых, многообразие дистанций. У нас есть дистанции в 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон (21,1 км). Очень мало забегов, которые объединяют в себе такой широкий круг различных отрезков, чтобы и любители, и профессионалы, и полупрофессионалы могли участвовать в одном старте.

Если говорить про глобальную цель, именно она является основным отличием в рамках качественной стороны подобных мероприятий. Наша основная задача — популяризировать бег в частности и вообще спорт.

И в-третьих, практически ни одно мероприятие не проходит со стартом в одно и то же время. Что уж говорить о том, что оно стартует во всех субъектах. Это, на мой взгляд, совсем необычная вещь, по крайней мере я таких забегов больше не встречала.

Из личного архива

— Вы читаете курс для студентов на тему менеджмента спортивных проектов. Как бы вы могли оценить, насколько сейчас востребованы такие специалисты?

— Сейчас мы движемся в направлении расширения сферы услуг, проходит очень много мероприятий различного толка и направленности. Это влечет за собой появление новых специальностей, в том числе и рост спроса на узких специалистов. Например, как мы увидели за последние несколько лет, появилось очень много работы в онлайне. Поэтому это направление кажется мне весьма перспективным, и студентам крайне интересно слушать о том, как все происходит в реальной жизни. Мы показываем реальные кейсы, реальные чек-листы, реальные документы. Это очень полезная информация, такая выжимка из многолетнего опыта.

Если ты организовывал спортивные мероприятия, ты в целом можешь организовать практически все, так как массовые мероприятия в сфере спорта отличаются своей сложностью. У тебя не зрители, а участники, и, соответственно, огромное количество внимания уделяется именно организации каждого этапа работы с поправкой на масштабность. Приходится заботиться обо всем, и, конечно, логистика, карты перекрытия, согласования с субъектами — все немножко сложнее, нежели у мероприятий, которые проходят на стадионах, например.

— Чем принципиально отличается ваша работа в «Лиге героев» от деятельности в Федерации триатлона России?

— Эти направления вообще нельзя сравнивать, они совершенно разные. Если мы говорим про организацию массовых спортивных мероприятий, то это большое количество ивентов и большая команда, которая работает в отдельных департаментах, каждый над своей задачей. Ну и, конечно, это огромное количество операционной работы, связанной с взаимодействием субъектов.

В спорте высоких достижений немаловажную роль играет международное взаимодействие. Это как раз то, на что мы сейчас будем делать упор. Ну и, конечно, мы занимаемся открытием отделений, стратегией развития этих отделений, подготовкой тренерского состава, формированием календарного плана профессиональных и любительских стартов.

Здесь у меня больше контрольно-надзорная функция, нежели организаторская.

Но главное — мы следим за вовлечением юного поколения в спорт. Потому что уверены — без детей не будет медалей и развития спорта высших достижений в целом. Поэтому очень важно прививать им любовь к такой активности с самого раннего возраста. Только так мы сможем вырастить настоящих героев.