Календарь забегов в Москве в 2024 году
Собрали для вас главные беговые события столицы в 2024 году. Подходящее мероприятие найдется для всех — для любителей, для профессионалов и даже для самых маленьких спортсменов. В некоторых забегах можно будет принять участие всей семьей.
Соревнования в манеже «Скорость»
Дата: 17-18 февраля.
Адрес: Легкоатлетический манеж НИУ МГСУ (Москва, Ярославское ш., д.26, к.4).
Дистанции: от 60 м до 1 мили.
Возраст участников: от 14 лет.
Стоимость: личное первенство — 1200 рублей, эстафета — 3000 рублей.
Хорошая возможность проверить себя в зимний период до начала основного бегового сезона. На мероприятии будут средние и спринтерские дистанции (60 м, 300 м, 600 м и другие). Всем участникам предоставят стартовый номер, браслет, пакет, наклейку для камеры хранения и значок участника. За дополнительную плату можно приобрести беговую майку в стилистике мероприятия.
Забег РФ
Дата: 19 мая.
Адрес: центр Москвы.
Дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.
Возраст участников: от 6 лет.
Стоимость: от 500 до 6000 рублей (в зависимости от дистанции).
Масштабный забег: в один день бежит вся страна. Старт мероприятия в Москве состоится в самом центре, у стен Кремля. Маршрут забега проходит по самым красивым локациям столицы. На мероприятии будет четыре дистанции — от 1 до 21,1 км.
Забег «Апрель»
Дата: 5-7 апреля.
Адрес: Олимпийский комплекс «Лужники».
Дистанции: 5 км.
Возраст участников: от 14 лет.
Стоимость: от 1600 до 2500 рублей.
Забег открывает летний беговой сезон. Дистанция небольшая — 5 км, поэтому будет хорошим выбором для новичка. Маршрут забега проходит вокруг Олимпийского комплекса «Лужники» по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участникам откроются виды на «Москва-Сити», Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену «Лужники».
Весенний кросс «Быстрый пес»
Дата: 15 апреля.
Адрес: Олимпийский комплекс «Лужники».
Дистанции: 2 км.
Возраст участников: от 18 лет.
Стоимость: 1500 рублей.
Для спортивных владельцев и их активных собак команда Московского марафона ежегодно проводит весенний кросс на 2 км. Участники вместе со своими четвероногими друзьями бегут в Битцевском парке, по размытому грунту, лужам и грязи. В конце забега можно получить значок с символикой.
Полумарафон «Лужники»
Дата: май 2024.
Адрес: будет известен позже.
Дистанции: 21,1 км.
Возраст участников: от 18 лет (есть отдельный детский забег с 0 до 13 лет).
Стоимость: от 1000 до 5000 (зависит от времени регистрации).
Старт посвящен легендарным «Лужникам». Преодолевшим дистанцию выдают медали с изображением памятных событий спорткомплекса. Как правило, маршрут полумарафона «Лужники» проходит по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и другим.
Красочный забег
Дата: 9 июня.
Адрес: будет известен позднее.
Дистанции: 5 км.
Возраст участников: от 14 лет.
Стоимость: от 1500 до 2000 рублей.
Для тех, кто не боится испачкаться и предпочитает яркие краски, команда Московского марафона устраивает красочный забег. Дистанция такая же легкая, как и атмосфера — 5 км. Бегуны стартуют в карнавальных костюмах, а на финише их встречает салют из красок. Чистым остаться не получится, поэтому учтите это при выборе экипировки.
Ночной забег
Дата: 13 июля.
Адрес: будет известен позднее.
Дистанции: 10 км.
Возраст участников: от 16 лет.
Стоимость: от 2500 до 3500 рублей.
Это один из самых зрелищных забегов в Москве. Он стартует после захода солнца — в 22.30. Вас ждет теплая летняя ночь, яркие огни Москвы и комфортная дистанция в 10 км. Что может быть лучше для тех, кто хочет внести немного разнообразия в свою беговую жизнь? И не забудьте взять с собой фонарик.
Полумарафон «Моя столица»
Дата: 6 октября.
Адрес: будет известен позднее.
Дистанции: от 300 м до 21,1 км.
Возраст участников: от 4 лет.
Стоимость: от 600 до 2200 рублей.
Старт из серии мероприятий «Бегом по Золотому кольцу». Помимо Москвы, есть забеги в Иванове, Ярославле, Ростове и других городах. Участие в этой серии стартов — хороший повод совместить путешествие и бег, а также собрать коллекцию медалей.
Московский Марафон
Дата: 12-13 октября.
Адрес: Олимпийский комплекс «Лужники».
Дистанции: 42,2 км.
Возраст участников: от 18 лет.
Стоимость: от 1750 до 6500 рублей.
Московский Марафон состоит в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Именно поэтому маршруты этого старта (42,2 км и 10 км) сертифицируются авторитетной организацией. Московский Марафон обязателен к посещению хотя бы в качестве зрителя. Маршрут пролегает по живописным местам центра столицы.
Крылатский трейл
Дата: 27 октября.
Адрес: парк «Крылатские холмы».
Дистанции: 4 км, 8 км.
Возраст участников: от 18 лет.
Стоимость: от 2000 до 3000 рублей.
Для тех, кто любит бегать на природе, есть возможность поучаствовать в трейловом забеге «Крылатские холмы». Его организаторы обещают всем участникам живописные виды осеннего леса, крутые подъемы и технические спуски.