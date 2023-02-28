Как добиться тонкой талии, как у Кендалл Дженнер? 3 упражнения для дома и фитнес-зала

У тренеров есть несколько профессиональных секретов.

Тонкая талия с помощью трех упражнений. Какие упражнения помогут добиться тонкой узкой талии, рассказывает тренер.

Кендалл Дженнер — обладательница, как считается, самого женственного из типов фигур — «песочные часы». Топ-модель много работает над своим телом, следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.

Фитнес-тренер Светлана Минакова рассказала, возможно ли добиться такой же тонкой талии, как у Дженнер, занимаясь в зале.

Как телосложение влияет на наличие талии

Люди делятся на эндоморфов, которым легко нарастить мышцы, но тяжело сбросить вес; мезоморфов — обладателей прямоугольных фигур с хорошим рельефом мышц; и эктоморфов, у которых проблемы с набором как мышечной, так и жировой массы. Проще говоря, у большинства худощавых женщин пропорции фигуры выражены слабо. При нормальном весе, плоском накачанном животе такие женщины не имеют выраженной талии. И наоборот: женщины с лишним весом — обладательницы четкой линии талии.

Так что «похудеть в талии» и «сделать талию видимой» — разные задачи. В первом случае нужно делать акцент на изменение типа питания, во втором — прокачивать мышцы.

Кендалл — мезоморф, у нее мышечная масса и жир распределяются равномерно.

Талия Дженнер Кендалл — это результат постоянных тренировок, направленных на проработку мышц спины, пресса и ягодичных. Помимо работы в зале Кендалл занимается кикбоксингом и верховой ездой. Тренировкам она посвящает несколько часов в день.

Тонкой талии можно добиться и более щадящими способами.

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Какие упражнения сделают талию тонкой

Для проработки перечисленных мышц нужно включить в тренировку такие упражнения:

Тяга верхнего блока на спину

Упражнение выполняется в зале, желательно под присмотром тренера.

Оно нацелено на прокачивание мышц спины, делая силуэт V-образным.

Техника выполнения:

1. Взяться за рукоятку грифа прямым хватом шире плеч.

2. Плотно зафиксировать колени под валиками.

3. Выпрямить спину, отклониться назад на 20 градусов, расправить грудную клетку.

4. Потянуть гриф к верхней части груди, плавно свести лопатки, опустить локти вниз.

5. Удерживать позу 2-3 секунды.

6. Вернуться в исходное положение.

Выполнить 3 подхода по 15 раз.

Вакуум лежа

Это упражнение можно делать дома. Оно помогает проработать мышцы пресса. Его нельзя выполнять при заболеваниях органов брюшной полости. Делать нужно строго натощак.

Техника выполнения:

1. Лечь на спину, вытянуть руки вдоль туловища, плотно прижать поясницу к полу.

2. Согнуть колени и упереться ступнями в пол.

3. Медленно и глубоко вдохнуть через нос, выдохнуть воздух через рот.

4. Напрячь мышцы живота, стараясь его втянуть, задержаться в таком положении на 10-15 секунд.

5. Расслабить мышцы и начать плавно вдыхать воздух.

Повторить упражнение 3 раза с перерывом между подходами 40 секунд.

Приседания с гирей

Выполнять упражнение можно как в зале, так и дома, если есть нужный инвентарь.

При выполнении упражнения прорабатываются ягодичные мышцы и приводящей поверхности бедра.

Техника выполнения:

1. Поставить ноги на ширине плеч, носки чуть развернуть в стороны.

2. Взять гирю с небольшим весом, выпрямить спину.

3. Выполнить присед до параллели бедер с полом, не подкручивая таз и следя за тем, чтобы спина оставалась прямой (с естественным прогибом в пояснице).

4. Задержаться в нижней точке на 2-3 секунды.

5. Вернуться в исходное положение.

Сделать 3 подхода по 15 повторений.