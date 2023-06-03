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Сегодня, 08:00

Как тренируется Чонгук из BTS? Разбираем упражнения вместе с тренером

Руслана Бобкова
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке
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K-pop Певец Чонгук.
Фото Getty Images

Главный вокалист и самый молодой участник культового южнокорейского бойсбенда Чон Чонгук сводит с ума миллионы девушек по всему миру. Прежде всего дело, конечно же, в его прекрасном голосе и обаятельной улыбке. Но еще нельзя не заметить, что исполнитель находится в прекрасной физической форме и по объему и рельефности мускулатуры не уступает многим профессиональным спортсменам.

Вместе с фитнес-экспертом Денисом Соломиным разбираем одну из его тренировок.

Тренировка от Чонгука

Во время одного из прямых эфиров, где музыкант общался с поклонниками, его спросили: «Как похудеть?». Парень не растерялся и тут же надиктовал полноценный тренировочный комплекс. Судя по паузам и задумчивому виду, Чонгук не просто выдал готовый шаблон, а внимательно отнесся к просьбе своих слушателей и сам придумал для них сочетание подходящих, по его мнению и личному опыту, упражнений: «Вставайте прямо сейчас и сделайте:

  • 100 приседаний;

  • 30 скручиваний на пресс;

  • 2 подхода по 20 выпадов;

  • 1 минуту планки;

  • 1 минуту боковой планки на каждую сторону;

  • 15 берпи".

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Чем хороша тренировка от Чонгука

Это классный комплекс с акцентом на ноги и мышцы живота, что как раз является основным запросом для эстетики тела у занимающихся. Все хотят пресс кубиками и сильные рельефные ноги!
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке

По времени тренировка займет около 20 минут, если делать ее не спеша и с отдыхом после упражнений. Результат будет у каждого свой.

Плюсы комплекса упражнений от Чонгука в том, что:

  • вы занимаетесь физической активностью;

  • в него входят простые движения, доступные всем;

  • он не очень долгий, и это позволит позаниматься даже самому занятому человеку;

  • вам не потребуется оборудование и его можно делать где угодно.

Девушка выполняет упражнение берпи
Фото Freepik

Минусы тренировки от Чонгука

Недостатки у комплекса тоже есть.

  • В комплексе много коленодоминантных упражнений (приседания, выпады и берпи). Для людей с нарушениями в этом суставе такая нагрузка может негативно сказаться на состоянии коленей.

  • Если выполнять его регулярно, в определенный момент он станет обыденным и наступит момент стагнации. Мышцы привыкнут, выносливость перестанет тренироваться и прогресс встанет.

  • Все движения в комплексе — линейные, то есть выполняются в плоскости «вперед-назад», и почти все — симметричные. Не хватает движений в плоскости вправо-влево, поворотов, шагов и наклонов в стороны. А значит, у людей с нарушениями осанки будет усиливаться асимметрия тела. Например, в силу функциональных нарушений (слабости одной ноги и доминантности второй) нагрузка будет распределяться неравномерно, что приведет к еще большей асимметрии.

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Как часто выполнять тренировку и какой можно получить результат

Выполнять этот комплекс можно хоть каждый день по несколько раз. Но начинать нужно с малого, постепенно увеличивая количество раз в неделю.

Если вы задаетесь вопросом, делать этот комплекс или не делать ничего, правильный ответ — делать комплекс и даже не думать! Двигательная активность нужна каждому, и тренировки — это гигиена для мышц, суставов, сердца, кожи и всего остального.
Денис Соломин
Фитнес-эксперт и специалист по осанке

Правда, получить такую же физическую форму, как у Чонгука, вряд ли получится исключительно с помощью этого комплекса. Помимо тренировок рельеф достигается с помощью питания и бытовой активности в течение дня. Скорее всего, сам Чонгук ведет активный образ жизни, крайне мало сидит и регулярно тренируется разнообразно.

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