Йога в парках Москвы: где бесплатно позаниматься

В парках Москвы все лето проводятся занятия по йоге для всех желающих в возрасте от 14 лет. Дни проведения занятий, время и локации лучше уточнять на сайтах или в телеграм-каналах конкретных парков или наставника.

Вместе с инструктором по йоге Александрой Чуркиной выбрали парки в разных районах Москвы.

Фактически занятия бесплатны, по желанию можно сделать добровольное пожертвование инструктору.

Парк Горького, Музеон

Адрес: Крымский вал, 2.

Время проведения: по расписанию на сайте или в телеграм-канале. Самое раннее занятие начинается в 7:00, самое позднее — в 20:30.

Вид йоги: хатха, кундалини, медитация с поющими чашами.

Поющие чаши — это медитативная практика, направленная на расслабление. После нее должен улучшиться сон и подняться настроение.

Краснопресненский парк

Адрес: ул. Мантулинская, 5.

Время проведения: по расписанию на сайте или в телеграм-канале. Первое занятие начинается в 11:00, а последнее — в 19:30.

Вид йоги: хатха, кундалини.

Таганский парк

Адрес: ул. Таганская, 40-42.

Время проведения: по расписанию на сайте или в телеграм-канале. Самое раннее время начала занятий — 7:30, самое позднее — 18:00.

Вид йоги: хатха.

Это одно из самых популярных направлений, с которым йога ассоциируется у многих. Занятия включают главным образом дыхательные и статичные упражнения (асаны) и вполне подходят для новичков.

Сад имени Баумана

Адрес: ул. Старая Басманная, 15а, стр. 4.

Время проведения: по расписанию на сайте или в телеграм-канале. Первое занятие начинается в 7:30, последнее — в 19:00.

Вид йоги: хатха.

В Сад имени Баумана можно приходить всей семьей. Если дети не захотят заниматься йогой, вполне смогут найти другие виды досуга.

Ходынское поле

Адрес: Ходынский бульвар, з/у 1.

Время проведения: занятия проходят по вечерам в 16:30 или 19:00. Расписание нужно уточнять на сайте или в телеграм-канале.

Вид йоги: хатха, инь-йога.

Инь-йога воздействует на соединительные ткани, а не на мышцы. Стиль инь-йоги основан на принципах Даосской системы, которую практикуют в Китае и Тайване.

Этот вид йоги ориентирован на людей с определенным уровнем подготовки: в каждой позе придется застыть на 3-5 минут, что с непривычки может оказаться непросто.

Царицыно

Адрес: ул. Дольская, 1.

Время проведения: по расписанию на сайте или в телеграм-канале. Самое раннее время начала занятий — 7:30, самое позднее — 19:00.

Вид йоги: хатха, флоу.

Флоу-йога отличается от хатха плавностью смены асан, сочетающихся с определенным типом дыхания. При этом занятия предполагают выполнение движений, а не только удержание асан.

Тюфелева роща

Адрес: ул. Архитектора Леонидова.

Время проведения занятий: по субботам в 12:00.

Вид йоги: виньяса.

Виньяса — подвид флоу-йоги. Занятия развивают силу, гибкость, чувство равновесия.

Парк Дружбы

Адрес: ул. Флотская, 1а.

Время проведения занятий: по вторникам в 19:00.

Вид йоги: кундалини.

В парке Дружбы также будет интересно всем членам семьи: здесь можно гулять, кормить белок, кататься на лодке и не только.

Парк Победы

Адрес: пл. Победы, 3.

Время проведения занятий: по вторникам и четвергам в 9:30.

Вид йоги: хатха.

Плюс парка в том, что он совсем недалеко от метро, поэтому на класс по йоге можно зайти по дороге на работу или учебу, чтобы как следует взбодриться.

Битцевский парк

Адрес: Новоясеневский тупик, 1.

Время проведения занятий: по понедельникам, средам и пятницам в 7:30.

Вид йоги: хатха.

Что взять собой на тренировку по йоге

Одежда

Стандартный набор для йоги: лосины или свободные брюки и футболка. Одежда должна быть из дышащих материалов.

Оптимально иметь многослойную одежду: футболку и теплую кофту. При выполнении асан может стать жарко, из-за чег легко вспотеть и потом простыть.

Кофта понадобится для Шавасаны — позы, при которой нужно лежать неподвижно. Вместо кофты можно взять легкое покрывало.

В летнюю жару стоит взять головной убор.

Коврик

Вместо коврика по йоге можно взять туристический. Он подходит для занятий на траве или на прорезиненном покрытии. Для асфальта или бетона туристический коврик слишком тонкий, на нем будет жестко и, возможно, холодно.

Косметические средства

Если занятия проводятся на траве, будет не лишним взять средство и от клещей. Парки обрабатываются от этих членистоногих, но осторожность не повредит.

Питье

Пить разрешается как во время тренировки, так и после нее. В зависимости от ожидаемого типа нагрузки можно взять 0,5-1 литр воды.

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