Как правильно делать лимфодренажные прыжки? Они помогут избавиться от отеков

Словосочетание «лимфодренажные прыжки» в последнее время на слуху не только у поклонников здорового образа жизни. Многие хоть раз слышали об этой процедуре, но не все знают, как она работает или по крайней мере должна работать по задумке автора. Разбираемся вместе со специалистом по рационализации здорового образа жизни, нутрициологом Елизаветой Сауткиной.

Как работает лимфатическая система

Лимфатическая система — это сеть сосудов, узлов, органов и тканей, участвующих в процессе переноса по организму прозрачной жидкости, которая содержит в себе большое количество лимфоцитов, — лимфы. Она возвращает белки, воду, соли и другое вещества из тканей в кровь.

Что такое лимфодренажные прыжки

Модный сейчас способ уменьшить отеки, взбодриться, снять нервное напряжение, улучшить венозное кровообращение и попросту «разогнать жидкость» — лимфодренажные прыжки. Считается, что они справляются с этими функциями за счет того, что стимулируют циркуляцию крови.

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Как выполнять лимфодренажные прыжки

Технику лимфодренажных прыжков в своей книге 1977 года «Активное долголетие (моя система борьбы со старостью)» описал советский ученый Александр Микулин. Правда, он называл это упражнение виброгимнастикой.

Повторите 30 таких движений, совершая их не спеша — не чаще одного раза в секунду.

Отдохните 5-10 секунд. Сделайте еще 30 движений.

Автор методики рекомедовал делать виброгимнастику в течение одной минуты 3-5 раз в день.

Противопоказания к лимфодренажным прыжкам

Проблемы опорно-двигательного аппарата, неполадки с мышцами тазового дна и проблемы по женской части являются противопоказанием к выполнению лимфодренажных прыжков.

Эксперт также подчеркнула, что польза лимфодренажных прыжков не доказана, но, если уж вы взялись за них, это, как и в случае с любой другой процедурой, имеет смысл, только если подходить к выполнению ответственно.

Следите за тем, чтобы при выполнении у вас не было неприятных симптомов, а еще лучше — чтобы оно приносило удовольствие.

В любом случае для стимуляции работы лимфатической системы и обмена веществ в целом одних лишь прыжков будет маловато — нужен комплексный подход.

Если в вашем случае здоровая физическая активность и сбалансированное питание в борьбе с отеками бессильны — следует незамедлительно обратиться к врачу.

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