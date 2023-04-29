5 знаменитостей, которые заметно похудели
Научиться фехтовать, кататься на лошади или управлять катером — на что только ни идут актеры ради заветной роли. Но иногда съемки в кино требуют не только обретения новых навыков, но и трансформации внешности.
Сценарист Наталия Ивановская рассказывает о пяти знаменитостях, которым удалось не только набрать вес, но и успешно его сбросить.
Ребел Уилсон
Австралийская актриса Ребел Уилсон никогда не стеснялась своей фигуры. В «Идеальном голосе» Джейсона Мура и «Отпетых мошенницах» Криса Эддисона полнота — это ее фишка, источник харизмы ее героинь. Но в 2020 году актриса задумалась о здоровье и поставила амбициозную цель — похудеть до 75 кг.
«В прошлогодней комедии «Выпускной класс» Алекса Хардкасла девушку уже не узнать: на экране зрители увидели Уилсон стройной и похорошевшей. Ребел провела внушительную работу над собой: ей удалось сбросить целых 30 кило!»
Рене Зеллвегер
Американская актриса, лауреат двух премий «Оскар» Рене Зеллвегер всегда считала себя склонной к полноте. Несмотря на это, она не побоялась набрать лишних 10 кило ради знаковой роли в «Дневнике Бриджит Джонс». Спустя всего полгода после окончания съемок Рене вернула прежнюю форму и покорила сердца зрителей в открытом платье на церемонии премии «Золотой глобус».
Однако успех первой части подготовил для нее новые испытания: для съемок второго фильма ей нужно было набрать уже 15 кило — и Рене справилась.
«Недоброжелатели утверждали, что такие манипуляции с весом не проходят бесследно. И Рене снова сделала невозможное и похудела без ущерба для здоровья. Залог ее успеха — низкоуглеводная диета, физические нагрузки в спортзале и питание маленькими порциями.»
Шарлиз Терон
Американской актрисе Шарлиз Терон пришлось дважды набирать вес ради ролей в кино. Для съемок в драме «Монстр» она набрала 13 кило. Все было не зря: за эту роль актриса получила «Оскар». Похудеть получилось быстро: пять дней голодания на воде, затем малокалорийная диета и упражнения. Через месяц актриса была в снова в форме. Возможно, поэтому спустя 15 лет Терон опять решилась на набор веса для роли в фильме «Талли».
«Актриса позволяла себе есть все, а для ускорения процесса даже оставляла еду рядом с собой на ночь. Однако похудеть так же легко, как в первый раз, не получилось. Сказался возраст: обмен веществ уже не был таким быстрым. Полтора года потребовалось актрисе, чтобы вернуться в форму, но она это сделала.»
Саша Бортич
Для съемок в фильме «Я худею» российская актриса Саша Бортич набрала 20 кило за полтора месяца. Причем по условиям контракта она должна была еще и похудеть вместе со своей героиней Аней прямо во время съемок, а в случае неудачи с похудением ей грозил крупный штраф.
«Силовые тренировки шесть раз в неделю, кардионагрузки, снижение количества калорий до 1200 в сутки сделали свое дело. Уже к концу фильма актриса выглядела прекрасно.»
Мелисса Маккарти
Несмотря на пышные формы, американской актрисе Мелиссе Маккарти удалось достичь успеха на голливудском олимпе. Обаяние и талант сделали свое дело: актриса дважды получила премию «Эмми» и была номинирована на «Оскар». «Девичник в Вегасе», «Поймай толстуху, если сможешь», «Копы в юбках» — далеко не полный список успешных фильмов с ее участием. Актриса не обращала внимания на мнение окружающих, но для своего здоровья приняла решение похудеть.
«Низкокалорийная диета с высоким содержанием белка помогла Маккарти потерять 20 кило. В 2020 году в фильме «Искусственный интеллект» Маккарти уже значительно похудела.»
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!