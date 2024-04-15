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Фитнес-тренер назвала частые ошибки при выполнении ягодичного моста
Фитнес

Сегодня, 19:35

1 мин.

Фитнес-тренер назвала частые ошибки при выполнении ягодичного моста

Мария Маковей
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Девушка делает ягодичный мост
Фото undrey/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Елена Соболь в эксклюзивной беседе с «СЭ» назвала основные ошибки, которые допускают спортсмены, когда делают ягодичный мост.

«Первая и самая частая ошибка — упор на шею. В этом упражнении упор идет на центр лопаток, а шея должна быть расслаблена. Если напрягать ее, есть риск получения травм. Кроме того, не следует забывать про пресс, он должен быть напряжен. Также важно следить за балансом, не переваливаться на одну сторону», — объяснила эксперт.

По словам тренера, важно выбрать правильное положения для выполнения ягодичного моста: упор на сведенные лопатки, колени под углом 90 градусов, ступни на ширине таза и параллельно друг другу, руки вытянуты вдоль тела. На выдохе таз поднимается вверх, тело должно образовать ровную линию от колен до плеч.

Еще одна ошибка — большая скорость выполнения упражнения. Для достижения результата лучше использовать разный темп: от среднего к медленному.

«Кроме того, важно зафиксировать таз в верхней точке на 2-3 секунды, а затем медленно опустить его. Так вы лучшее задействуете ягодицы. Бросать таз вниз нельзя, есть риски травм поясницы», — заключила эксперт.

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