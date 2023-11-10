Где лучше бегать зимой: на улице, дорожке или в манеже
Если весной и летом на улице часто можно встретить бегунов, то зимой ситуация обстоит иначе. В холодное время года большинству людей хочется замедлиться, укутаться в одеяло и «впасть в спячку». Но не всем: ярые фанаты бега продолжают упорно выходить по утрам на пробежки.
Специально для тех, кто уже бегает, и для тех, кто только входит в мир ежедневных кардиотренировок, вместе с врачом, марафонцем Александром Горячевым рассказываем, где лучше бегать зимой.
Бег на улице
Зимних пробежек на улице часто опасаются из-за страха простудиться. Но это ошибочное мнение. Уличный бег в мороз, наоборот, укрепляет иммунитет и закаляет организм.
Однако необходимо соблюдать несколько правил во время бега в холодную погоду, чтобы не навредить организму:
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вдыхайте воздух носом и выдыхайте ртом. Если во время вдоха нужно приоткрыть рот, прижмите язык к небу;
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избегайте высокоинтенсивного бега, во время которого приходится часто и глубоко дышать. Это может привести к обморожению верхних дыхательных путей;
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наденьте несколько слоев одежды: первый — термобелье, второй — флис, третий — ветровка или куртка;
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сделайте разминку дома перед пробежкой и не задерживайтесь на улице после нее.
Не забывайте про правильную обувь. Подбирайте кроссовки в зависимости от покрытия, по которому предстоит бежать. Они также не должны быть из тонкого материала. Кроме того, следите за тем, чтобы в обуви было комфортно.
Беговая дорожка
Если бег на улице не ваш вариант, можете пойти в спортзал и встать на беговую дорожку.
Плюсы
Поверхность беговой дорожки специально разработана для занятий бегом: ровная, с отличным сцеплением и гашением ударных нагрузок. Также можно настроить и уровень наклона.
Кроме того, тренажер не занимает много места. Его можно поставить дома.
Минусы
Кроме монотонности у тренажера есть еще несколько недостатков:
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Организм не успевает охлаждаться после тренировки в помещении и испытывает дефицит жидкости. Поэтому важно во время бега на дорожке пить много воды.
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В зале или дома не всегда достаточно кислорода, поэтому организм быстрее устает.
Тренировка на беговой дорожке не создает для атлета естественных помех. Поэтому советую использовать беговую дорожку, например, для заминок после силовых тренировок.
Закрытый манеж
Если бег на улице или в тренажерном зале не ваш вариант, рассмотрите закрытый манеж.
Плюсы
Чаще всего в закрытых манежах тренируются легкоатлеты, поэтому покрытие там особенное — синтетическое. Это отличная амортизирующая поверхность, которая обеспечивает прекрасное сцепление. Подходит как для профессиональных спортсменов, так и для новичков.
Минусы
В то же время повышенное сцепление может привести к сильной нагрузке на подколенные сухожилия у неподготовленных спортсменов. Эта проблема решаема — необходимо постепенно увеличивать объем тренировок.
Кроме того, в манеже спортсмены бегают против часовой стрелки, что увеличивает нагрузку на одну сторону тела.
Профессионалы привычны к такой нагрузке и могут постоянно бегать против часовой стрелки, начинающим бегунам советую иногда менять направление.
Также к минусам манежа можно отнести и то, что бегать по одному и тому же кругу на длительных дистанциях просто скучно.
Как сделать выбор: оптимальное место для зимнего бега
Рекомендую бег на свежем морозном воздухе. Он способствует укреплению физического и психологического здоровья. Умение выйти на тренировку в плохую погоду — ценный навык для жизни.
Оптимальнее всего организовать зимнюю пробежку на открытом стадионе. На нем используются гаревые дорожки — это специальное покрытие, которое при минусовой температуре не становится жестким.
Если рядом нет оборудованного стадиона, тренируйтесь на расчищенном асфальте. Единственное — нужна качественная обувь с хорошей амортизацией.
Однако зимой не всегда удается найти расчищенную территорию, часто спортсмены бегают по слегка обледеневшей поверхности. В этом случае поможет специальная обувь — трейловые кроссовки с мощным протектором, который вгрызается в ледяную поверхность и обеспечивает максимальную устойчивость.