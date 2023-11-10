Где лучше бегать зимой: на улице, дорожке или в манеже

Если весной и летом на улице часто можно встретить бегунов, то зимой ситуация обстоит иначе. В холодное время года большинству людей хочется замедлиться, укутаться в одеяло и «впасть в спячку». Но не всем: ярые фанаты бега продолжают упорно выходить по утрам на пробежки.

Специально для тех, кто уже бегает, и для тех, кто только входит в мир ежедневных кардиотренировок, вместе с врачом, марафонцем Александром Горячевым рассказываем, где лучше бегать зимой.

Бег на улице

Зимних пробежек на улице часто опасаются из-за страха простудиться. Но это ошибочное мнение. Уличный бег в мороз, наоборот, укрепляет иммунитет и закаляет организм.

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Однако необходимо соблюдать несколько правил во время бега в холодную погоду, чтобы не навредить организму:

вдыхайте воздух носом и выдыхайте ртом. Если во время вдоха нужно приоткрыть рот, прижмите язык к небу;

избегайте высокоинтенсивного бега, во время которого приходится часто и глубоко дышать. Это может привести к обморожению верхних дыхательных путей;

наденьте несколько слоев одежды: первый — термобелье, второй — флис, третий — ветровка или куртка;

сделайте разминку дома перед пробежкой и не задерживайтесь на улице после нее.

Беговая дорожка

Если бег на улице не ваш вариант, можете пойти в спортзал и встать на беговую дорожку.

Плюсы

Поверхность беговой дорожки специально разработана для занятий бегом: ровная, с отличным сцеплением и гашением ударных нагрузок. Также можно настроить и уровень наклона.

Кроме того, тренажер не занимает много места. Его можно поставить дома.

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Минусы

Кроме монотонности у тренажера есть еще несколько недостатков:

Организм не успевает охлаждаться после тренировки в помещении и испытывает дефицит жидкости. Поэтому важно во время бега на дорожке пить много воды.

В зале или дома не всегда достаточно кислорода, поэтому организм быстрее устает.

Закрытый манеж

Если бег на улице или в тренажерном зале не ваш вариант, рассмотрите закрытый манеж.

Плюсы

Чаще всего в закрытых манежах тренируются легкоатлеты, поэтому покрытие там особенное — синтетическое. Это отличная амортизирующая поверхность, которая обеспечивает прекрасное сцепление. Подходит как для профессиональных спортсменов, так и для новичков.

Минусы

В то же время повышенное сцепление может привести к сильной нагрузке на подколенные сухожилия у неподготовленных спортсменов. Эта проблема решаема — необходимо постепенно увеличивать объем тренировок.

Кроме того, в манеже спортсмены бегают против часовой стрелки, что увеличивает нагрузку на одну сторону тела.

Также к минусам манежа можно отнести и то, что бегать по одному и тому же кругу на длительных дистанциях просто скучно.

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Как сделать выбор: оптимальное место для зимнего бега

Оптимальнее всего организовать зимнюю пробежку на открытом стадионе. На нем используются гаревые дорожки — это специальное покрытие, которое при минусовой температуре не становится жестким.

Однако зимой не всегда удается найти расчищенную территорию, часто спортсмены бегают по слегка обледеневшей поверхности. В этом случае поможет специальная обувь — трейловые кроссовки с мощным протектором, который вгрызается в ледяную поверхность и обеспечивает максимальную устойчивость.