Японская Походка самурая для гибкости и здоровья суставов. Что это за упражнение?
На видео с тренировок профессиональных спортсменов, особенно борцов, часто можно увидеть, как они вприсядку ползут на коленях через весь зал. Со стороны это выглядит необычно и сложно. Кажется, что новичку такие кульбиты не под силу.
О технике упражнения «Походка самурая» и о том, кому оно подходит, рассказал фитнес-эксперт и специалист по осанке, тренер Денис Соломин.
«Походка самурая» — хорошее развивающее упражнение.
Оно полезно для силы и гибкости ног. Улучшает подвижность коленных, голеностопных и тазобедренных суставов, а также развивает силу мышц.
Кому подходит «Походка самурая»
Чаще всего «Походка самурая» используется в специальной физической подготовке спортсменов в разных видах единоборств. Она позволяет отработать навык прохода в ноги и различные приемы в партере — положении, когда спортсмены касаются пола коленями.
Фитнес-любители тоже могут выполнять «Походку самурая», но им для этого потребуется как следует подготовить суставы, особенно коленные.
Большой плюс «Походки самурая», делающий это упражнение функциональным, — полная амплитуда движения. Чтобы выполнить его правильно, вам потребуется вынести колено за носок.
Если не выносить колено за носок, сильно ограничивается подвижность голеностопа. А голеностоп — это главный амортизатор при ходьбе. Если эта «пружина» сломается, то каждый шаг будет ударом по позвоночнику. Примерно как 10 тысяч раз в день ударять молотком копчик. А если в повседневной жизни делать это движение можно и нужно, то почему в зале нельзя?
Включать «Походку самурая» в тренировочную программу не следует людям с повреждениями суставов ног в острой фазе. Это упражнение требует мягкого покрытия, например татами.
Спортсмены, у которых укреплены и разработаны все суставы ног, могут делать это упражнение как разминочное, например перед тренировкой нижней части тела.
У менее опытных любителей спорта «Походка самурая» должна входить скорее в основную часть тренировки, перед которой нужно как следует разогреть суставы и подготовить мышцы.
Как правильно выполнять «Походку самурая»
При выполнении упражнения необходимо следить за впереди стоящей ногой: стопа и бедро должны двигаться в одной плоскости. То есть стопа не должна разворачиваться в период между отрывом пятки и касанием коленом пола.
А задняя нога в момент разворота бедра наружу не должна сильно разворачивать таз.
Видео с демонстрацией упражнения можно найти здесь.
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