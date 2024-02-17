Фитнес-тренер рассказала о пользе утренней зарядки

Фитнес-тренер Светлана Бутова считает, что утренняя зарядка не только дарит порцию позитива и бодрости на весь день, но и способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.



Кроме того, во время выполнения физических упражнений улучшается работа вестибулярного аппарата и укрепляется сила воли.

Также перед началом занятий эксперт советует «запрограммировать» себя на достижение определенных целей и ввести новые установки для достижения лучшего результата, сообщает «СЭ».