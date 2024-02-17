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Утренняя зарядка: польза, на что влияет, эффективность
Фитнес

17 февраля, 12:30

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала о пользе утренней зарядки

Мария Маковей
Автор
Утренняя зарядка.
Фото ilkercelik/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Светлана Бутова считает, что утренняя зарядка не только дарит порцию позитива и бодрости на весь день, но и способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес.


Кроме того, во время выполнения физических упражнений улучшается работа вестибулярного аппарата и укрепляется сила воли.

Также перед началом занятий эксперт советует «запрограммировать» себя на достижение определенных целей и ввести новые установки для достижения лучшего результата, сообщает «СЭ».

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