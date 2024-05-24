Тренер рассказала, как выбрать одежду и обувь для скандинавской ходьбы

Фитнес-тренер Светлана Бутова советует выбирать для скандинавской ходьбы удобную одежду, которая не будет сковывать движений. Что касается выбора ткани, здесь эксперт рекомендует ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения.

«Кто-то предпочитает исключительно хлопковые материалы. А другие — синтетические. Преимущество последних в том, что они не тяжелеют при намокании и быстро сохнут, отводят лишнее тепло», — подчеркнула специалист в беседе с «СЭ».

При выборе обуви Бутова советует учитывать размер ноги и индивидуальные особенности стоп. В качестве примера, можно взять специальные кроссовки, предназначенные для бега.