Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Тренер рассказала, как выбрать одежду и обувь для скандинавской ходьбы
Фитнес

Сегодня, 17:40

1 мин.

Тренер рассказала, как выбрать одежду и обувь для скандинавской ходьбы

Мария Маковей
Автор
Девушка занимается скандинавской ходьбой
Фото gbh007/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Фитнес-тренер Светлана Бутова советует выбирать для скандинавской ходьбы удобную одежду, которая не будет сковывать движений. Что касается выбора ткани, здесь эксперт рекомендует ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения.

«Кто-то предпочитает исключительно хлопковые материалы. А другие — синтетические. Преимущество последних в том, что они не тяжелеют при намокании и быстро сохнут, отводят лишнее тепло», — подчеркнула специалист в беседе с «СЭ».

При выборе обуви Бутова советует учитывать размер ноги и индивидуальные особенности стоп. В качестве примера, можно взять специальные кроссовки, предназначенные для бега.

Самое эффективное упражнение для похудения. Тренер назвал самое эффективное упражнение для похудения

Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
Канада – на Швейцарию, шведы – на хозяев, а у США – 64 года без золота. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 23 мая
Источник рассказал версию жены Шамарина о причинах его ареста
Шольц назвал неприемлемой вечеринку с нацистскими лозунгами

Придумай мем

Последние новости
22 мая 12:45
Тренер объяснил, зачем нужна утренняя кардионагрузка
21 мая 18:00
Фитнес-тренер рассказала, как сделать талию тонкой
17 мая 19:45
Фитнес-тренер рассказала, кому нельзя делать румынскую тягу
15 мая 14:45
Тренер объяснил, чем полезен стритлифтинг
13 мая 20:20
Фитнес-тренер ответила, почему возникает боль в суставах после тренировки