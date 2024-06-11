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Инструкторы рассказали, кому нельзя заниматься зумбой
Фитнес

Сегодня, 19:35

1 мин.

Инструкторы рассказали, кому нельзя заниматься зумбой

Мария Маковей
Автор
Девушки занимаются зумбой
Фото vgajic/istockphoto.com
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Инструкторы Zumba Гуля Журавлева и Карина Рышманова в беседе с «СЭ» подчеркнули, что людям с температурой или плохим самочувствием из-за вирусного заболевания категорически запрещается заниматься зумбой. Также осторожным нужно быть тем, кто недавно перенес операцию или восстанавливается после травм.

Не рекомендуется заниматься зумбой и в период обострения хронических заболеваний. Если человек страдает сердечными, дыхательными заболеваниями, у него имеются патологии опорно-двигательного аппарата, то перед началом занятий ему следует проконсультироваться с врачом.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что беременным можно заниматься зумбой, однако следует получить разрешение доктора и уточнить степень допустимой нагрузки.

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