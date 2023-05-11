Тренер назвал самое эффективное упражнение для похудения

Тренер Максим Лихолетов в беседе с порталом «Царьград» рассказал, что процесс сжигания жира напрямую зависит от обмена веществ. Чтобы его ускорить, пульс должен быть 65-75% от максимального. «У большинства людей оптимальная частота пульса составляет 140-145 ударов в минуту. В этой связи самое эффективное упражнение для похудения — бег. Именно при беге пульс разгоняется до 145-150 ударов в минуту, конечно, если мы говорим о человеке без серьезных физических отклонений», — пояснил специалист.

Также Максим Лихолетов отметил, что точные значения пульса для похудения будут зависеть от индивидуальных показателей здоровья. Во время тренировки следует придерживаться принципа: «Делая упражнения, вы должны быть способны общаться», — предупредил специалист. При этом минимальное значение пульса, необходимое для похудения, можно рассчитать по формуле: 0,6-0,7 x (220 — возраст), подытожил тренер.

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