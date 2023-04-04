Как правильно выполнять позу дерева для здоровья коленей? Советы тренера

Йога у многих ассоциируется со шпагатом и позой лотоса: учитель йоги способен буквально завязываться в узел. Эта непостижимая для новичков гибкость иногда пугает и мешает решиться и сходить на занятие.

Но в практике йоги можно использовать не только позы, направленные на растяжку: также есть силовые асаны и балансы, которые повышают качество внимания и помогают слушать сигналы собственного тела.

Рассказываем, как правильно выполнять одну из таких асан — позу дерева.

Чем полезна поза дерева

Поза дерева считается базовой асаной, мастера рекомендуют выполнять ее начинающим, так как она способствует развитию нескольких важных качеств.

Учит балансу

Эта асана учит концентрации внимания. Но важно погрузиться в себя и прислушаться к своим ощущениям. Помимо баланса, поза дерева направлена на достижение равновесия, как внешнего, так и внутреннего.

Укрепляет нижнюю часть тела

Эта поза помогает укрепить мышцы ног, включая внутреннюю поверхность бедер и подколенные сухожилия.

Улучшает нервную систему

Поза дерева учит терпению и сосредоточенности, а эти качества положительно влияют на нервную систему. Кроме того, при правильном выполнении эта асана дает ощущение силы и уверенности в себе.

Что касается противопоказаний, с осторожностью эту асану нужно выполнять тем, у кого есть травмы ног и болезненные ощущения в суставах.

Как выполнять позу дерева

Исходное положение: стоя, ноги поставьте на ширине таза или вместе, руки опустите вдоль тела, разведите плечи и сведите лопатки к позвоночнику.

Istockphoto/fizkes

Техника выполнения:

Перенесите вес тела на правую ногу. Оставляйте спину ровной, а таз в центральном положении. Левую ногу поставьте на носок, согнув в колене. Отведите ее влево, но не поворачивайте корпус вслед за ней. Поднимите стопу согнутой ноги. Расположите ее на внутренней поверхности бедра правой ноги. Надавите с одинаковой силой обеими ногами друг на друга, почувствуйте сопротивление. Поднимите руки. Соедините ладони над головой. Опустите их до уровня груди. Удерживайте положение несколько дыхательных циклов. Затем поменяйте положение, выполните то же самое с опорой на левую ногу.

Как упростить асану

Если есть сложности с выполнением и затруднительно удерживать равновесие, можно не поднимать высоко стопу согнутой ноги. Достаточно будет расположить ее на голени или еще ниже. Но важно не упираться в коленный сустав прямой ноги, чтобы не вызвать перенапряжение связок.

Еще один способ — выполнять позу дерева около устойчивой опоры, например, у стены.

Как усложнить асану

Те, кому легко дается поза дерева, могут попробовать закрыть на несколько секунд глаза. Или поднять руки над головой и направить взгляд на них.

Любой баланс гораздо сложнее поддерживать, если нет зрительного контроля. Но и рисков потерять равновесие тоже больше. Поэтому подобная модификация уместна только при устойчивом положении и отсутствии рядом предметов, о которые можно травмироваться.

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