Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях

Самые эффективные упражнения, чтобы сбросить вес.

Многие ошибочно считают, что для того чтобы приобрести фигуру мечты, необходимо много работать в тренажерном зале, однако есть достаточное количество эффективных упражнений для занятий дома. Расскажем, как быстро похудеть без абонемента в спортзал.

Любая физическая активность помогает быстрее скинуть нежелательные килограммы, потому что во время упражнений вы тратите калорий больше, чем потребляете. Также тренировки помимо обретения красивой формы помогут улучшить здоровье, работу всех органов человека, мобильность суставов и плотность капилляров, повысить выносливость, укрепить кости.

Важно отметить, что мужчины и женщины сбрасывают вес по-разному. Организм женщин быстрее накапливает жир, так как их организм устроен под рождение детей. У мужчин организм, наоборот, активнее расстается с жиром, а главное — легче наращивает мышцы. Поэтому женщинам дольше и сложнее приходится добиваться идеальной фигуры.

Также людям от 18 до 30 лет проще скинуть нежелательный вес, ведь после 30 замедляется обмен веществ. Учтите это при выборе программы тренировок.

Помните, что перед любой физической нагрузкой необходимо выполнить разминку для мышц и суставов. И старайтесь не переедать перед занятиями. Сам комплекс можно делать как в утреннее время, так и в вечернее. Как утверждают специалисты, тренировки во второй половине дня способны улучшить жировой обмен, а также сохранить уровень сахара в крови стабильным. А утренние — повышают скорость метаболизма. Но чтобы избавиться от лишних килограммов быстрее, упражнения эффективнее делать перед завтраком. Тренироваться достаточно три-четыре раза в неделю, не забывайте, что мышцам нужно восстанавливаться, на это им необходимо один или два дня для отдыха.

Самыми эффективными упражнениями в борьбе с лишним весом являются кардиотренировки и силовые. Кардиотренировки — это энергозатратные упражнения, которые помогают поддерживать тело в тонусе и скидывать вес. Зачастую люди выбирают бег, но мало кто знает, что его можно заменить на комплекс упражнений, который также заставит вас попотеть. Силовые упражнения ускоряют обмен веществ, а главное, что жир продолжает сгорать даже после занятий.

Составили для вас подборку из самых эффективных техник для похудения в домашних условиях.

Подъемы таза

Подъем таза. pinterest.ru

Во время упражнения работают мышцы бедер, ягодиц, поясницы. За одну минуту сжигается около 5 ккал.

Техника выполнения:

Займите положение лежа на спине. Затем правую ногу необходимо согнуть в колене, при этом левую нужно поставить на пятку. Правую ногу выпрямите, поднимите ее, при этом опустите таз так, чтобы ваши ягодицы напряглись. Проделайте то же самое с левой ногой. Затем чередуйте ноги. Время выполнения: 10 минут.

Выпады на месте

Выпады на месте.

При выпадах задействованы мышцы ягодиц, бедер и голеней. За одну минуту приседаний тратится около 14 ккал.

Техника выполнения:

Встаньте прямо. Руки на поясе. Сделайте выпад правой ногой так, чтобы угол в колене составлял 90 градусов. Спину держите прямой, а колено не должно выходить за носок. Вернитесь в исходное положение с прямой спиной. Повторите то же самое на левую ногу. Выполняйте выпады, чередуя ноги. Время выполнения: 10 минут.

Приседания с выпрыгиванием

Приседания с выпрыгиванием. getactive.ru

При данном приседании задействованы мышцы бедер, ягодиц, голеней, икр, спины, рук и пресса. Данное упражнение позволяет за пять минут сжечь 70 калорий.

Техника выполнения:

Для начала встаньте прямо, руки перед собой сложите в замок. Сделайте классическое приседание, обратите внимание, что стопы не должны отрываться от пола, а вес тела перенесите с носков на пятки. Затем оттолкнитесь ногами от пола, делая прыжок, при этом руки должны быть прямыми и нужно увести их слегка назад. После приземления задержитесь на несколько секунд в исходном положении. Время упражнения: 3 минуты.

Бег «на коньках»

Бег «на коньках». pinterest.ru

Упражнение, которое имитирует бег на коньках на скорости. В нем задействованы ноги и мышцы кора, также оно увеличивает пульс. За пять минут сжигается 54 ккал.

Техника выполнения:

Сначала подайте корпус вперед с прямой спиной. Выполните скользящий прыжок правой ногой в правую сторону, при этом переместите руки тоже вправо. Затем левую ногу заведите накрест на правую и оставьте ее в положении на весу. Повторите все то же самое, но в левую сторону. Помните, что корпус во время упражнения не выпрямляется. А сама техника выполняется быстрыми движениями и без остановок. Время упражнения: 7 минут.

Прыжки со скакалкой

Прыжки со скакалкой можно выполнять дома и на улице. Фото Global Look Press

Здесь нагрузке подвергаются многие мышцы: ног, икр, бедер, ягодиц, рук и пресса. Выполняя это упражнение в течение 15 минут, можно потратить 200 ккал.

Техника выполнения:

Возьмите в руки скакалку, спина должна быть прямой, а плечи не зажатыми. Затем начните выполнять невысокие частые прыжки. Можно прыгать на двух ногах одновременно, а можно переносить вес тела с одной ноги на другую. Во втором случае, встав на опорную ногу, стопу другой поставьте рядом. Нужно продвигаться не вперед, а из стороны в сторону. Время выполнения: 10 минут.

Обратите внимание, что если у вас есть проблемы с суставами, позвоночником, сердцем или сосудами, вы страдаете ожирением, то обязательно проконсультируйтесь с врачом.