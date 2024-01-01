Инструктор рассказала, чем полезна йога для мужчин

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Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина рассказала «СЭ», чем йога полезна для мужчин.

Как считает эксперт, древняя практика помогает улучшить гибкость, координацию и силу, что особенно полезно для молодых людей, которые занимаются спортом. Повышенная гибкость и сила улучшают показатели на тренировках и уменьшают риск получения травм.

Кроме того, регулярные занятия йогой снижают уровень стресса и благоприятно воздействуют на психическое здоровье. Медитативные и дыхательные упражнения позволяют мужчинам легче справиться с напряжением и улучшить общее настроение.