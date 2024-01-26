Фитнес-тренер рассказала, как новичкам подготовиться к тренировкам в зале

Фитнес-тренер Елена Соболь эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как новичкам подготовиться к тренировкам в зале.

«Первое, что необходимо сделать начинающему спортсмену — пройти медицинское обследование. Вы должны знать, что с организмом все в порядке и можно приступать к физическим нагрузкам», — сказала эксперт.

Кроме того, очень важна мотивация. Многие после трех месяцев тренировок бросают их со словами: «Я не вижу прогресса». В таких случаях фитнес-тренер советует запастись терпением и поставить себе цель: сбросить 10 кг до лета, чтобы влезть в любимое платье, похудеть к свадьбе и т.д.



«80% успеха в похудении и достижении тела мечта — это сбалансированное питание. Будьте готовы, что вам придется серьезно перестроить рацион, научиться считать калории», — добавила специалист.

Также успех в тренировках зависит от исходных данных человека. Если у него есть лишний вес, значит никаких резких стартов и силовых нагрузок, прыжков, рывковых усилий. Это может привести к травмам и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

«Новичкам советую начинать заниматься с тренером. Он поставит технику выполнения упражнений, подберет оптимальную тренировочную программу с учетом особенностей тела и физической подготовки, зарядит мотивацией и поможет с программой питания», — подытожила эксперт.