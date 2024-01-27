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Фитнес-тренер рассказала, как часто нужно делать вакуум
Фитнес

Сегодня, 12:30

0 мин.

Фитнес-тренер рассказала, как часто нужно делать вакуум

Мария Маковей
Автор
Девушка делает вакуум.
Фото Prostock-Studio/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Светлана Бутова в разговоре с «СЭ» отметила, что вакуум живота необходимо делать 2-3 раза в неделю. Например, в понедельник, среду и пятницу.

При этом эксперт рекомендует выполнять упражнение на голодный желудок. Для этого отлично подходит утро.

«В процессе можно будет увеличивать как длительность, так и количество подходов. Ориентироваться следует на самочувствие во время упражнения и после него», — добавила специалист.

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