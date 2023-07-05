Фитнес-тренер рассказал, прошел ли тренд на большие бедра и ягодицы, «как у Ким»

Фитнес-тренер FitStars Ольга Дерендеева рассказала «СЭ», действительно ли тренд на большие бедра и ягодицы, «как у Ким» прошел. «На мой взгляд, в тренде сейчас именно здоровое тело. Необязательно супер накачанное, а именно здоровое. Ко мне все больше людей приходит именно с запросом лучше себя чувствовать, вернуть правильную осанку. У многих появляется более осознанное отношение к своему телу», — подчеркнула специалист.

По словам Ольги Дерендеевой, красивые формы к здоровому телу идут «бонусом». «Когда ушел лишний вес, восстановилось дыхание, перестали болеть суставы, спина распрямилась, то и походка становится легче, и самочувствие. Конечно, девушки по-прежнему хотят красивые ягодицы, но это уже не на первом месте», — резюмировала фитнес-тренер.

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