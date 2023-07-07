В воскресенье пройдет открытая тренировка «Стиля жизни» и студии TOPSTRETCHING
9 июля в 12:00 на лужайке у фудмолла «Привоз» пройдет открытая функциональная тренировка «Стиля жизни» совместно со студией TOPSTRETCHING.
Функциональная тренировка — это физическая дисциплина, в которой используются многосуставные упражнения на все тело, близкие к движениям в повседневной жизни. Можно выделить шесть главных паттернов: приседания, наклоны, перемещения в пространстве, жимовые движения, тяговые движения, ротации.
Форма одежды: футболка, лосины, сменная обувь (кроссовки).
Рекомендуемый последний прием пищи — 1,5 часа до начала занятий.
Подробнее о тренировке и регистрации читайте по ссылке.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!