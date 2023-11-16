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Сегодня, 10:30

Фитнес-тренер рассказал, кому нельзя делать приседания

Мария Маковей
Автор
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Девушка приседает дома
Фото Antonio_Diaz/istockphoto.com

В беседе с «СЭ» фитнес-тренер Владимир Пархоменко объяснил, кому можно приседать с собственным весом, а кому лучше отказаться от этой затеи.

По его мнению, такие виды упражнений доступны каждому, однако следует учесть несколько моментов.

«Людям, у которых есть нарушения или проблемы с осанкой, стоит быть осторожными. Они наиболее часто подвержены травмам», — предупреждает эксперт.

Кроме того, повременить с приседаниями следует и тем, у кого имеются варикоз, геморрой, проблемы с тазобедренными суставами, ревматоидный артрит, артроз тазобедренного или коленного сустава. Перед выполнением таких упражнений Владимир настоятельно советует проконсультироваться с врачом или квалифицированным персональным тренером.

Ранее тренер перечислил упражнения, благодаря которым можно быстро сбросить вес.

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