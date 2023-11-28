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Фитнес-тренер объяснила, что такое отказ мышц
Фитнес

Сегодня, 12:00

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, что такое отказ мышц

Мария Маковей
Автор
Девушка делает упражнение под присмотром тренера
Фото Ridofranz/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» фитнес-тренер Наталья Горбунова рассказала, что такое тренировка до отказа мышц.

По ее словам, это состояние, когда человек не способен завершить подход с выбранным весом и соблюдением техники. Мышечные волокна и нервная система настолько устают, что мускулы уже не в состоянии сократиться с тем весом, который взял тренирующийся.

«Существует «полный» и «технический» отказ. В первом случае вы не можете выполнить упражнение в рамках одного подхода, во втором — вы выполняете движения, но с нарушением техники», — подытожила эксперт.

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