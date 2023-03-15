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Сегодня, 18:45

Фитнес-эксперт объяснила, как отдых отразится на тренировках

Ольга Стрельникова
Светлана Бутова
Фитнес-инструктор, диетолог
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Девушка без сил.
Фото Freepik/freepik

Фитнес-инструктор Светлана Бутова рассказала «СЭ», как может отдых повлиять на привычный режим тренировок и их результаты. «Своевременные паузы между занятиями помогут не только восстановить силы, но и заниматься более эффективно», — пояснила специалист. По ее словам, отдых от физической нагрузки приведет к уменьшению мышечной боли и снижению риска травматизации.

Также пауза между тренировками позволяет поврежденным волокнам быстрее восстанавливаться и пополнять энергетические запасы организма. «Активные тренировки снижают уровень гликогена, хранящегося в скелетной мускулатуре и печени. Дни отдыха позволяют мышцам пополнять его запасы», — подытожила Светлана Бутова.

Как часто нужно отдыхать между тренировками, и что поможет восстановиться, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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