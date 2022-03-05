Бывшая теннисистка из топ-20 получила жесткое наказание за допинг. В США не поверили оправданиям Лепченко

Крупнейший допинговый скандал в американском теннисе с 2015 года закончился четырехлетней дисквалификацией.

Международная федерация тенниса объявила о четырехлетней дисквалификации бывшей теннисистки сборной США Варвары Лепченко. 35-летняя спортсменка сдала положительный тест на запрещенный препарат модафинил на турнире WTA в Будапеште в июле прошлого года. После этого адвокаты Лепченко пытались доказать, что попадание допинга в организм Варвары было непреднамеренным. Однако дисциплинарный орган эту версию зарубил и выписал теннисистке максимально возможный срок наказания. Адвокаты уже заявили, что будут оспаривать приговор в CAS. Тем не менее уже сейчас понятно, что мы имеем дело с крупнейшим допинговым скандалом в американском теннисе с 2015 года, когда Уэйн Одесник получил за свои художества 15 лет.

В роли рецидивистки

Модафинил — это лекарство от сонливости. В США оно продается по рецепту врача, а в России считается психотропным веществом и за него полагается тюремный срок. Допинг у Лепченко был обнаружен монреальской лабораторией в анализе, который ветеран американского тенниса сдала прошлым летом. После этого Варвара, не зная о своих проблемах с запрещенкой, приняла участие еще в трех турнирах, в том числе выиграла титул в Чарльстоне. Призовые за эту победу теперь придется вернуть, а титул должен быть аннулирован. В августе 2021 года теннисистка получила уведомление о временном отстранении — именно с этого времени теперь отсчитывается дисквалификация. Шансов на то, что Лепченко сможет вернуться в 2025-м, практически нет. Если только она сейчас не добьется в CAS существенного сокращения наказания.

Во время расследования Варвара заявила, что признает свою ответственность за то, что попадает в ее организм, но заявляет, что не нарушала антидопинговых правил намеренно, и просит ограничиться двухлетним отстранением. По версии адвокатов, модафинил мог попасть в организм теннисистки вместе с «загрязненной» биодобавкой. Вероятно, защитники спортсменки были вдохновлены недавним успехом украинки Даяны Ястремской, которая сумела доказать, что запрещенный местеролон проник в тело девушки в результате секса с мужчиной, принимавшим лекарство для повышения потенции. Однако списывать на секс модафинил было бы очень странно, кроме того, концентрация препарата не оставляла надежд на то, что американка могла «заразиться» им случайно.

Минусом в деле Лепченко, вероятно, стала ее история с мельдонием шестилетней давности. С января по апрель 2016 года Варвара сдала четыре положительных теста на этот кардиологический препарат, который тогда только что был запрещен. На нем, напомним, также попалась российская теннисистка Мария Шарапова, белорус Сергей Бетов и еще десятки представителей других видов спорта, в основном из стран бывшего СССР. Но в отличие от Марии Шараповой Лепченко не стала заниматься саморазоблачением, а спокойно ждала, пока в мире полыхал скандал о сроках вывода из организма «латышской витаминки». В итоге Шарапова получила 15 месяцев дисквалификации, а Варвара отделалась штрафом. Правда, то нарушение все равно было зафиксировано, и теперь американка оказалась в роли рецидивистки.

Рожденная в СССР

Лепченко родилась в Узбекистане и до 2006 года выступала за эту страну. При этом еще в 2003-м Варвара вместе с отцом и сестрой перебралась в США. В 2011-м Варвара получила американское гражданство и сыграла под флагом этой страны на Олимпиаде-2012, а затем и за сборную США в Кубке Федерации. Тогда же теннисистка достигла вершины своей карьеры в одиночном разряде — попала в топ-20 рейтинга WTA. После этого результаты пошли на спад, но Лепченко не спешила завершать карьеру и продолжала выступать в возрасте 30+, когда многие девушки, не попавшие в элиту, стремятся сконцентрироваться на личной жизни. Увы, закончилось это весьма печально. Возможно, американке удастся немного снизить в CAS срок своей дисквалификации, но навряд ли радикально.

Модафинил считается серьезным допингом, он запрещен с 2003 года. Из-за него американская бегунья Келли Уайт лишилась золота чемпионата мира, британский спринтер Дуэйн Чемберс пропустил Олимпиаду-2004, а одна из главных звезд женского баскетбола Диана Таурази пережила несколько тревожных недель. В 2011 году баскетболистка из США доказала, что тестировавшая ее турецкая лаборатория не имела соответствующей аккредитации. Но для Варвары такой трюк был невозможен- лаборатория в Монреале соседствует со штаб-квартирой ВАДА и является одной из самых авторитетных в мире.

Зловредный крем

В принципе, Международная теннисная федерация (ITF) славится своей лояльностью по отношению к допингерам и крайне редко соглашается на максимальный срок наказания в четыре года. Из последних таких историй можно вспомнить разве что дело другой американки — Эшли Кратцер, которая в 2020 году получила четырехлетнюю дисквалификацию после того, как рассказала, что запрещенный гормон роста содержался в ее креме для мозолей. Это чудодейственное лекарство спортсменке во время турнира в китайском Аньнине якобы дал в банке без этикетки некий местный врач. Однако найти зловредного специалиста и взять с него показания в свою защиту Кратцер не смогла. Так что трибунал ITF не смог пойти спортсменке навстречу и в кои-то веки выписал наказание на всю катушку.

Самой же громкой допинговой историей последних лет в американском теннисе был скандал с Уэйном Одесником. Этот игрок в 2015 году получил рекордную 15-летнюю дисквалификацию за повторное нарушение правил. Впервые Уэйн попал под санкции в 2010 году за гормон роста. Тогда его отстранили на два года, а затем сократили это наказание вдвое благодаря раскаянию и сотрудничеству со следствием. Но через четыре года Одесник снова попался — на этот раз на целом букете запрещенных препаратов, включая стероиды. После этого шансов на снисхождение у него уже не было, и ITF пошел на рекордную дисквалификацию. А в прошлом году 22-месячное отстранение за тестостерон получила еще одна американская теннисная долгожительница — 38-летняя Эбигейл Спирс.