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5 июня, 14:19

Дегтярев раскритиковал украинских спортсменов за отказ от рукопожатий с россиянами

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал отказ украинских спортсменов пожимать руку россиянам.

«Что хорошего в том, что они себя так ведут? Это нарушение спортивного принципа. Они только себя выставляют в нехорошем свете. Мы всем пожимаем руки. Даже украинцам на спортивных аренах. Готовы это делать», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Ранее в полуфинале «Ролан Гаррос» россиянка Мирра Андреева обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3. Костюк отказалась от рукопожатия после игры.

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Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
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