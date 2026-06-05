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5 июня, 14:00

Якуб Меншик — Александр Зверев: прямая трансляция матча полуфинала «Ролан Гаррос», где смотреть

Якуб Меншик и Александр Зверев встретятся в полуфинале «Ролан Гаррос»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Якуб Меншик из Чехии и Александр Зверев из Германии встретятся в матче полуфинала «Ролан Гаррос» в пятницу, 5 июня. Игра начнется не ранее 15.30 по московскому времени.

Якуб Меншик — Александр Зверев: трансляция полуфинала «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео)

За результатами «Ролан Гаррос» и других турниров можно следить в теннисном матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции матчей «Ролан Гаррос», видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Зверев является третьей ракеткой мира, Меншик располагается на 27-й строчке мирового рейтинга ATP. В четвертьфинале Меншик победил Джуана Фонсеку со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3), а Зверев обыграл Рафаэля Ходара (7:6 (7:3), 6:1, 6:3).

«Ролан Гаррос» 2026: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

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