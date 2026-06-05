Тарпищев — о поражении Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос»: «Во многом вина тренера»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» поражение Дианы Шнайдер в полуфинале «Ролан Гаррос».

В полуфинале россиянка в двух сетах со счетом 6:7 (4:7), 4:6 уступила польке Майе Хвалиньской.

«Я считаю, что во многом вина тренера. Для того чтобы обыграть Хвалиньскую, надо было все атаки строить из корта. Нельзя два сета атаковать с задней линии, когда хочешь «земляного» игрока обыграть, заставить ошибаться. Шнайдер умеет играть в тот теннис, который был нужен, чтобы лишить соперницу преимущества. Диана хорошо действовала, но атаки из-за задней линии против таких соперниц чреваты тем, что потихоньку сваливаешь в нее игру, а не командуешь своей. Шнайдер нужно было проповедовать свою игру», — сказал Тарпищев «СЭ».

Хвалиньска поборется за титул на турнире «Большого шлема» в Париже с еще одной россиянкой — Миррой Андреевой.

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