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5 июня, 13:42

Тарпищев — о выступлении Шнайдер на «Ролан Гаррос»: «Она хорошо выступила на турнире, но могло бы быть чуть лучше»

Константин Белов
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос».

«По качеству игры, по форме, в которой находится Диана, она должна была иметь преимущество в полуфинале и выиграть. Но ее можно похвалить за то, что билась, цеплялась за каждый мяч, смотрелась очень хорошо. Но полуфинал — это прекрасное достижение, это выдающийся успех. Она хорошо выступила на турнире, но могло бы быть чуть лучше», — сказал Тарпищев «СЭ».

В полуфинале Диана Шнайдер в двух сетах уступила польке Майе Хвалиньской (6:7 (4:7), 4:6).

Диана Шнайдер.Шнайдер не добралась до финала. Обидное поражение Дианы от 114-й ракетки мира

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Теннис
Ролан Гаррос
Диана Шнайдер
Майя Хвалиньска
Шамиль Тарпищев
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