Чесноков считает Мирру Андрееву фаворитом финала «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал предстоящий финал «Ролан Гаррос» между российской теннисисткой Миррой Андреевой и полькой Майей Хвалиньской.

В полуфинале турнира «Большого шлема» 19-летняя Андреева обыграла украинку Марту Костюк (6:1, 6:3), а Хвалиньска победила другую россиянку — Диану Шнайдер (7:6 (7:4), 6:4).

«Мирра играет здорово, но и соперница ее на этом турнире играет просто фантастически. По идее класс у Мирры выше, она заметно прибавила и будет фаворитом, но полька не была фаворитом и в предыдущих матчах. Если Мирра не будет повторять ошибок Шнайдер, будет играть тактически грамотно, то у нее будут все шансы. Мирра обычно играет очень умно, поэтому у нее будут все шансы», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Встреча пройдет 6 июня.

Андреева стала восьмой россиянкой, вышедшей в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на шестую строчку.

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