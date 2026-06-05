Россиянка Октябрева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алиса Октябрева обыграла представительницу Чехии Яну Ковачкову в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос» — 5:7, 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 18 минут.

Октябрева ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойтов из 27. На счету ее соперницы 1 эйс, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В финале турнира 17-летняя россиянка встретится китаянкой Синьран Сун.

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