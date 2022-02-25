Наказан маньяк, преследовавший Радукану. 19-летняя теннисистка чуть не стала жертвой безумца

Амрит Магар трижды приходил в дом к звездной спортсменке, пока его не обвинили в преступлении против Эммы.

Юная британка Эмма Радукану благодаря своему сенсационному успеху на Открытом чемпионате США в сентябре 2021 года стала суперзвездой. После этого успеха Эмма мало что показывала на корте, но рекламные контракты все равно сыпались на нее как из рога изобилия. Но вместе с популярностью и деньгами в жизнь теннисистки пришла и тревога — у нее появился слишком «преданный» болельщик, начавший преследовать звезду. К счастью, до нападения на корте, как в свое время произошло с Моникой Селеш, дело не дошло. На сей раз маньяка вычислили при помощи систем видеонаблюдения и задержали задолго до того, как он придумал какое-нибудь безумство. А его тайные визиты в дом юной спортсменки основательно потрепали нервы Эмме и ее родителям.

Яркий взлет и череда провалов Радукану

В прошлом году британка стала единственной спортсменкой, которой удалось выиграть «Большой шлем», стартовав с квалификации. Тогда Радукану было всего 18 лет, но на нее в один момент свалились многочисленные контракты, огромные призовые и мировая слава. Ее победу заметила даже королева Елизавета II, а британская почта целых две недели наносила на конверты штемпель в честь этого события. Число подписчиков в Instagram Эммы возросло в несколько раз, перевалив за два миллиона, а сама теннисистка заключила контракты с модным домом Dior, ювелирным брендом Tiffany & Co и производителем воды Evian.

Большому успеху сопутствовали большие гонорары, но вряд ли это все, чего хотела добиться от своей спортивной карьеры Радукану. У «Большой тройки» — Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, конечно, это все тоже есть, только им пришлось трудиться для достижения всего этого несколько лет. У Эммы многое есть уже сейчас, но дальнейших успехов не хватает.

После Открытого чемпионата США британка сыграла всего девять матчей, победила — в трех. 33-процентный успех и всего лишь второй круг в Australian Open — не тот результат, которого ожидаешь от теннисной звезды. Радукану постоянно проигрывала или снималась с игр из-за травм. И теперь для нее главное — справиться с вниманием общественности, требовательностью близких и собственными целями. Да, после оглушительной победы последовал тяжелый провал, но тем ценнее будут успехи на следующем крупном турнире. А они должны быть.

«Главный» фанат 19-летней звезды мирового тенниса

О том, что Радукану уже звезда, говорит хотя бы то, что у нее появился свой сумасшедший фанат. Поддержка поклонников важна для всех спортсменов, но нередко у успешных атлетов появляются слишком настойчивые болельщики, которые очень бесцеремонно вторгаются в личное пространство. 35-летнего Амрита Магара обвинили в преследовании Эммы и выписали запретительный судебный приказ, не позволяющий пять лет приближаться к теннисистке. Кроме этого, мужчина был приговорен к 18 месяцам общественных работ и двумстам часам неоплачиваемого труда. Для него также действует специальный комендантский час, запрещающий появляться на улице в период с девяти вечера до шести утра.

Магар раньше работал курьером в компании Amazon в Лондоне и в прошлом году нашел себе новое «хобби». Он начал преследовать Эмму Радукану и даже три раза сходил к ней домой. Все визиты были в разные дни. Мужчина проводил время у порога ее жилища, оставлял нежеланные подарки и открытки и даже нарисовал карту, где описал свой путь в 23 мили до дома Радукану. В последний раз Амрит даже забрал ботинок отца теннисистки в качестве сувенира. Эмма неоднократно признавалась, что чувствует себя небезопасно в собственном доме и на улице, постоянно оглядывается назад с чувством, что кто-то ее преследует, и мечтает переехать куда-то с большим уровнем защиты.

Во время разбирательств выяснилось, что Магар состоит в браке, а его жена тоже подписалась на одной из открыток, которую мужчина принес в подарок Эмме. Курьер признался, что узнал о Радукану во время US Open, когда в Великобритании был локдаун.

Что ж, остается надеяться, что этот инцидент не очень сильно повлияет на моральное состояние теннисистки — от психического расстройства страдает японка Наоми Осака, которая в прошлом сезоне сильно конфликтовала с прессой. Отец Радукану не зря быстро среагировал и позвонил в полицию, когда увидел преследователя, стоявшего на пороге его дома, — органы быстро среагировали и навели порядок. Теперь Эмме можно больше не опасаться Амрита, а продолжать залечивать травмы, тренироваться и постараться выиграть еще что-нибудь кроме Открытого чемпионата США.