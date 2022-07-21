Потапова и Сизикова не смогли выйти в финал парного разряда турнира WTA в Гамбурге
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова не смогли выйти в финал парного разряда турнира Женской теннисной Ассоциации (WTA) в Гамбурге (Германия).
Россиянки потерпели поражение от американских теннисисток Софи Чанг и Анжелы Куликовы в полуфинальной встрече.
Игра завершилась со счетом 0:6, 6:4, 10:7 в пользу американок.
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg European Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Софи Чанг/Анжела Куликов (США) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 0:6, 6:4, 10:7
Следующий соперник
Ирина Мария Бара/Моника Никулеску (Румыния, 1) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 3)
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