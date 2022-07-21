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Сегодня, 16:40

Потапова и Сизикова не смогли выйти в финал парного разряда турнира WTA в Гамбурге

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова не смогли выйти в финал парного разряда турнира Женской теннисной Ассоциации (WTA) в Гамбурге (Германия).

Россиянки потерпели поражение от американских теннисисток Софи Чанг и Анжелы Куликовы в полуфинальной встрече.

Игра завершилась со счетом 0:6, 6:4, 10:7 в пользу американок.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Софи Чанг/Анжела Куликов (США) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 0:6, 6:4, 10:7

Следующий соперник

Ирина Мария Бара/Моника Никулеску (Румыния, 1) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 3)

Теннис
Анастасия Потапова
Яна Сизикова
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Потапова вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
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