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7 июня, 14:14

Янчук считает, что Андреевой будет тяжело на Уимблдоне

Сергей Ярошенко

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на победу российской теннисистки на «Ролан Гаррос».

В решающем матче 19-летняя Андреева обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

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«Я поздравляю Мирру с этой победой, это огромный успех для российского тенниса. С одной стороны, ей нужно еще осознать эту победу, с другой стороны, сезон в самом разгаре, и времени почивать на лаврах мало. Тем не менее победа на турнире Большого шлема — это то, о чем многие даже не мечтают, а Мирра в 19 лет это сделала.

Я думаю, она еще будет прогрессировать, ее впереди ждет много больших побед. Сейчас будет переход на травяные корты, и это всегда непросто. Думаю, на Уимблдоне Мирра уже не будет фаворитом, потому что травяные корты быстрее, и чаще побеждают более силовые спортсменки, хотя и в физическом развитии Мирра значительно прибавила», — цитирует Янчука ТАСС.

Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне.

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Источник: ТАСС
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Теннис
Ролан Гаррос
Уимблдон
Мирра Андреева
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