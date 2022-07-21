Потапова вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову в четвертьфинале турнира в Гамбурге (Германия).
Игра длилась 1 час и 12 минут и закончилась со счетом 6:1, 6:3.
В полуфинале турнира Потапова сыграет с победителем в игре Анетт Контавейт (Эстония, 1, WC) — Андреа Петкович (Германия, 8).
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg European Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Потапова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — 6:1, 6:3
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