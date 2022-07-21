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Сегодня, 13:30

Потапова вышла в полуфинал турнира в Гамбурге

Алексей Еремин
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Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову в четвертьфинале турнира в Гамбурге (Германия).

Игра длилась 1 час и 12 минут и закончилась со счетом 6:1, 6:3.

В полуфинале турнира Потапова сыграет с победителем в игре Анетт Контавейт (Эстония, 1, WC) — Андреа Петкович (Германия, 8).

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Потапова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — 6:1, 6:3

Теннис
Анастасия Потапова
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