Кирьос: «Джокович — величайший в истории, но для меня самым сложным соперником был Федерер»

Австралийский теннисист Ник Кирьос назвал самого сложного соперника из «Большой тройки».

«Против Надаля я всегда хорошо играл, с ним у меня были самые успешные матчи, а Федерер заставлял почувствовать себя дерьмово. Где бы ты с ним не играл, он был любимцем болельщиков. Все хотели, чтобы Федерер постоянно побеждал, поэтому, наверное, с ним играть было сложнее всего. Я считаю, что Новак — величайший теннисист в истории, но для меня самым сложным соперником был Федерер. В нем было что-то такое... Он был очень агрессивным и не давал отдышаться», — приводит слова Кирьоса Tennis365.

В личных встречах с сербом Новаком Джоковичем Кирьос ведет со счетом 2-1, с Рафаэлем Надалем счет 6-3 в пользу испанца, с Рождером Федерером — 6-1 в пользу швейцарца.