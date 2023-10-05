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Кирьос: «Джокович — величайший в истории, но для меня самым сложным соперником был Федерер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос назвал самого сложного соперника из «Большой тройки».

«Против Надаля я всегда хорошо играл, с ним у меня были самые успешные матчи, а Федерер заставлял почувствовать себя дерьмово. Где бы ты с ним не играл, он был любимцем болельщиков. Все хотели, чтобы Федерер постоянно побеждал, поэтому, наверное, с ним играть было сложнее всего. Я считаю, что Новак — величайший теннисист в истории, но для меня самым сложным соперником был Федерер. В нем было что-то такое... Он был очень агрессивным и не давал отдышаться», — приводит слова Кирьоса Tennis365.

В личных встречах с сербом Новаком Джоковичем Кирьос ведет со счетом 2-1, с Рафаэлем Надалем счет 6-3 в пользу испанца, с Рождером Федерером — 6-1 в пользу швейцарца.

Теннис
Ник Кирьос
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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