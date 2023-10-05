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Сегодня, 13:28

Ольховский рассказал о причинах прогресса Сафиуллина

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал результаты российского теннисиста Романа Сафиуллина.

«Сафиуллин здорово играл, действовал быстрее, мощнее Маррея. В этом сезоне он добился значительного прогресса и показывает хорошие результаты. На мой взгляд, его прогресс связан с тем, что он обрел веру в себя, потому что техника и скорость у него есть, но были травмы, которые мешали ему играть. Он вернулся, одержал несколько хороших побед и почувствовал уверенность», — приводит ТАСС слова Ольховского.

4 октября Сафиуллин победил двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея в матче первого круга турнира ATP в Шанхае. В этом сезоне россиянин впервые вышел в финал турнира ATP, а также дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Роман Сафиуллин
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