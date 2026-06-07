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7 июня, 14:09

Синякова и Таунсенд стали победительницами парного турнира «Ролан Гаррос»

Сергей Ярошенко
Тейлор Таунсенд и Катержина Синякова.
Фото Getty Images

Представительница Чехии Катержина Синякова и американка Тейлор Таунсенд стали победительницами парного «Ролан Гаррос».

В решающем матче чешско-американский дуэт Анну Данилину из Казахстана и Александру Крунич из Сербии со счетом 6:2, 7:5. Встреча продлилась 1 час 33 минуты.

30-летние Синякова и Таунсенд выиграли третий совместный турнир «Большого шлем» в карьере. Ранее они побеждали на Уимблдоне в 2024 году и на Australian Open-2025.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Финал

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) — Анна Данилина/Александра Крунич (Казахстан/Сербия, 2) — 6:2, 7:5

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